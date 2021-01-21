吃火鍋「1舉動」害慘店員！客離譜行徑　她氣炸：糟蹋人

台灣人好口福，一年四季都有火鍋吃，不論平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋或吃到飽的麻辣鍋中都各有支持者，不過也因為火鍋店越開越多，竟然有民眾在用餐時「把方便當隨便」，將生的肉片丟到吃乾淨的鍋內，現場炒起了牛肉，甚至還拍照打卡，畫面曝光後更掀起網友撻伐。

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一名網友在社群媒體《Dcard》上貼出這張照片，畫面中可以發現火鍋店的鍋具已經毫無湯底，但民眾卻仍將肉片丟入當作「炒牛肉」。原PO貼出這張從社群平台限時動態截圖下來的畫面怒斥「火鍋店並不是熱炒店，要炒肉麻煩回家自己用炒鍋炒好嗎？」。

▲火鍋店變成「快炒店」？客人離譜的行為拍照打卡後被店員發現，不滿的表示「被糟蹋」。（圖／翻攝自《Dcard》）

不僅如此，由於鍋內已經沒有任何能煮的食材，經過不斷加熱後，鍋內甚至出現滿滿的焦痕，看起來相當難清理，店家甚至可能得將其報廢，原PO坦言自己身為店員看到客人如此行為「真的會抓狂」，更無奈呼籲「拜託有點良心，雖然你們有付錢來吃飯，但不代表我們要被你們這樣糟蹋」。

文章曝光後，有不少網友也對這種自認為有趣的惡意行為感到不滿，而原PO也出面強調當下是「完全沒油就空炒，鍋底邊緣都焦掉」，許多網友則紛紛留言表示「超想請他自己刷鍋看看，真的會氣死」、「吃火鍋就好好吃不要搞東搞西，要邊吃火鍋邊烤肉就去吃韓式燒烤」、「在火鍋店打工看到這種都很氣，是不知道我們刷鍋子很累嗎」。（編輯：楊智傑）