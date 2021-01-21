忘了戶頭還有錢！人妻12年後想領慘被拒　一問真相崩潰了

不少民眾都會將自己的存款，放置銀行帳戶內，等待有需要之時再將其領出來使用，不過也有民眾會因為轉換工作，開了許多家銀行帳號，太久沒用也忘記戶頭還有餘額。近日在中國河南就有一名女子提著許久沒領錢的存摺打算到銀行領錢，沒想到卻發生「戶頭縮水」的情況，讓她相當傻眼。

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綜合陸媒報導，近日在中國河南省一名婦人就向媒體表示，自己有個長達12年沒有使用的銀行帳戶，原本帳戶內還有著722元人民幣（約新台幣3117元）的餘額，卻發現怎麼也領不出來，一查看才知道竟然只剩下2毛錢，根本無法領最低金額。

▲這名婦人過了12年後打算領錢，這才發現帳戶裡面幾乎全空。（圖／翻攝自微博）

這個情況讓婦人相當錯愕，因此將存摺的交易紀錄拿出來翻閱，這才知道原來這12年期間，自己的帳戶都被以「管理費」的方式遭到扣款，這就讓她傻眼表示「難道我再晚一點來查帳，戶頭餘額是不是就要變負的了？」，更自嘲屆時是否還得倒貼銀行管理費。

不過消息曝光後，許多民眾也紛紛留言表示「有管理費收，絕對不會通知你銷戶」、「早怎麼不說要管理費，早知道這樣擦了屁股也不存」、「真的誇張了」、「把這兩硬幣裱框起來掛牆上吧」。（編輯：楊智傑）