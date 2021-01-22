內科待遇比竹科差？過來人曝「殘酷真相」：光起薪就有差
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 10:52:42
許多人在求職時，都會想了解每份工作的性質與內容，以此評估是否符合心目中的期望。近日，就有網友表示，新竹及內湖都有數一數二知名的科學園區，但他不知道該選擇哪個，所以決定發文問「內湖科學園區待遇跟新竹差很多嗎？」貼文也引起網友熱議。
原PO在《PTT》指出，自己不太喜歡新竹，但未來走的行業在新竹比較多機會，即使內湖也有一些重疊的工作，這讓他非常猶豫，於是只好發文求助，「很好奇當工程師一定要去新竹嗎？為什麼很少人想要去內湖科學園區呢？是待遇差很多嗎？」貼文一出，也讓許多過來人紛紛回應，「一個輪班年薪百萬，一個輪班年薪60不到，你說呢」、「產業不同，新鮮人起薪差4倍」、「以薪水來說，真的是差滿多的」、「竹科薪資福利比較好是真的，內科感覺在走下坡」、「不看薪水的話，新竹光房價就便宜很多」、「同公司在新竹跟內湖的薪資待遇就有差別」。不過也有人認為，「竹科比較少軟體缺」、「說真的只是錢多，也沒什麼生活品質」、「我認為內科以業務為主，竹科以研發／生產為主」、「新竹除了賺錢一無是處，很多外地來當人畜娶妻生小孩繳稅養建商」、「新竹就是賺錢養建商而已」、「竹北去竹科上班是個悲劇，最遙遠的距離之一」、「竹科附近房價也不便宜了吧，除非你是看很偏地點才便宜」。 （編輯：許智超）