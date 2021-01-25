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影／「穿100件黑絲襪」挑戰百倍性感　大擺撩人姿勢

影像中心/綜合報導

2021-01-25 18:00:00

▲ 「黑絲襪」被男性投票是最性感的絲襪。（圖／臺灣尋奇授權）
▲ 「黑絲襪」被男性投票是最性感的絲襪。（圖／臺灣尋奇授權）
絲襪除了有防寒防曬的功能之外，還能修飾雙腿，使腿部一些細小瑕疵都能被絲襪蓋住。曾有調查指出「男性最喜歡的絲襪顏色」排名，黑絲襪為第一男性首選，據說從黑絲襪中透出若隱若現的裸色肌膚，是讓「黑絲襪控」最難以招架的魅力。擁有如此強大魅力的絲襪，那穿上一百件，是否也能有 100 倍的性感呢？Youtube頻道「臺灣尋奇」就邀請了Lucy來挑戰穿一百件黑絲襪，並擺出各種撩人姿勢，究竟挑戰是否能成功呢？
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▲ 影片中Lucy將穿上 100 件黑絲襪，挑戰「百倍性感可愛」。（圖／臺灣尋奇授權）
影片中Lucy一件一件套上，並述說一般女性在穿搭絲襪時容易遇到的問題，像是「屁股要一直扭」才有辦法順利將絲襪穿好穿滿，甚至也有像是上面臀部部分已經穿好，但是下面小腿部分還得將皺褶拉平拉好等，她嘆想要把絲襪穿得美美的，真的不容易。當穿到第十件時，Lucy表示腳踩在地上，已感覺不到地面。
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▲ 穿絲襪的姿勢其實不如一般人想像的性感。（圖／臺灣尋奇授權）
接著她繼續挑戰，穿到第二十件時，她表示真的是緊到不行，甚至有種「無形的力量」，瘋狂將腳扳直的感受。最終決定到第二十件絲襪就停止挑戰！脫完絲襪後，她也大喊「腳終於能夠呼吸了！太涼快了！」，雖然沒有成功挑戰穿上一百件黑絲襪，但網友依然在留言區大讚她敬業，堅持穿到第二十件，且表示真的很性感！ （助理編輯：闕靖潔 ）
 
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