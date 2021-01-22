社會新鮮人過年紅包該怎麼包？學生崩潰求助　答案一面倒

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「發和拿紅包的標準是啥阿」的文章表示「我本人今年剛上碩一，23歲，新鮮人的標準年紀，平常的生活就是兩天上課三天實習，一個月目前賺兩萬左右，因為還有學生身分，所以租屋跟生活費還是給爸媽COVER」，原PO更直言「轉眼間又要過年了，前幾天跟朋友聚餐聊到紅包的問題，才發現自己也到了該想想的年紀了」，原PO說「有些人說還在上學或是沒有正職，就不用包紅包給別人，也有些人說大學畢業也算一隻腳出社會了，至少包個意思意思的」，因此這讓他很煩惱「到底該不該包紅包？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，答案紛紛一面倒，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「盡力包，意思有到就行」，「大學畢業，金額多寡家人跟能力自己斟酌就好，還是學生可以意思包一下，不要有壓力的數量」、「依自己能力為主吧，而且每個家庭對包紅包的標準不一樣」、「今年碩二，月工作收入加上接案有六位數，往年都是各包3000而已，今年也會是一樣，頂多多買幾個禮盒回去。對父母來說給出多少並不重要，能夠回家陪陪爸媽看看家人，關心一下身體健康就很幸福了」、「有一種說法是說包紅包不能比去年少，所以要同時衡量自己現在和未來的經濟能力」、「每個人的家庭習慣不一樣，有人家就是都包意思跟一個節日感，我家基本就這種，是多是少不重要」。（編輯：王柏文）