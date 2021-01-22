捷運「白色機器」擺一旁！她好奇衝試用　2神優勢網跪了

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但她也透露，就在和朋友討論顏色時，卻有名路人前來搭話，甚至對方全程都用英語向原PO提問，「他一開始問的意思挺像是在問這是口罩機嗎？因為我只聽的懂Face」，隨後原PO也以英文回應「是的，十元一片」。
但對方卻坦言自己沒半毛零錢，隨後原PO便好心將手上剛買的粉色口罩送給了路人，「最後他也連紙袋都拿走了，不過我看到他戴的口罩是那種無防護作用很透的紙口罩，後來我朋友都說我人太好了。」
貼文一曝光，隨即引來許多人大讚原PO的愛心，「好心有好報唷」、「沒關係，十元能幫到一個人也很好，不管對方心態，妳是真心想幫忙的，這樣就很棒了」、「搞不好版主的舉動無意中救了很多人也很難說」、「妳棒棒」。
除此之外，亦有網友認為口罩販賣機不僅十分便利，還擁有「挑色」的特點，興奮直呼「台北很多捷運站都有阿！很方便」、「原來可以挑顏色」、「藍色那個好可愛！」「捷運、醫院、百貨公司都有賣口罩」。
據了解，臺北捷運公司目前於臺北車站、市政府站、中山站、忠孝新生站、南京復興站，以及古亭站等6個旅客較多的車站，增設口罩自動販賣機，提供臨時有口罩需求的旅客購買。為讓旅客有更多樣的選擇，各車站口罩販賣機將從天空藍、浪漫紫、櫻花粉、暖鵝黃等4種彩色口罩中，隨選3種顏色販售，每片口罩售價10元。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。