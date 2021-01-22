外送員搞消失？他苦等「2小時」超無奈 內行曝背後原因
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 13:14:21
外送平台近年來崛起，不少懶人只要在家動動手指頭，美味的餐點就會送到家中。對此，就有網友抱怨，他在4點半左右下訂單，但是等了很久，卻只見外送員一直在原地不動，打電話詢問還被掛掉，讓他相當無奈，貼文一出，也引發網友熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，今天早上4點半和同事一起叫外送，但是等了2個小時左右，卻發現外送員都在原地完全沒有動，而APP頁面則顯示「不好意思，外送行程延誤了」，受不了的原PO只好打給外送員詢問狀況，結果對方接起來打了哈欠後，就馬上掛掉，再打一次就已經轉語音信箱了。原PO也提到，自己訂餐時已經先行刷卡付費，因此根本無法取消訂單，讓他感到很無奈，此外，他看到外送員的自我介紹「尋找有緣的你，轉角遇到真愛」，也忍不住笑稱「拜託一下大哥！想睡覺、想遇到真愛先別接我的訂單好嗎？」
許多網友也紛紛猜測，「應該是開到自動接單了吧」、「這個應該開自動接單忘了下線，然後就睡覺了」、「應該是住附近的外送員忘記下線」、「搞不好以為是滑鬧鐘，結果是滑接單」、「我也遇過一次這樣！結果好像是外送員沒有下線，也是拖很久客服才取消」、「這只能跟客服求救了」。另外，也有網友開玩笑說，「你不是有緣人啦，放棄吧」、「轉角沒有愛了」、「看來原PO不是那個有緣人，這個轉角他不走了」、「跟老闆娘說不努力了」、「遇到佛系送餐員，想送才送」、「你不是他的真愛，當然不理你啊」、「哥抱歉，我又夢遊了」、「笑死，這好像有點誇張」。（編輯：許智超）