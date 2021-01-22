外送員搞消失？他苦等「2小時」超無奈　內行曝背後原因

外送平台近年來崛起，不少懶人只要在家動動手指頭，美味的餐點就會送到家中。對此，就有網友抱怨，他在

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▲受不了的原PO打電話給外送員，沒想到對方接起來，打了哈欠後馬上掛掉。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）

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