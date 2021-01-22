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小宅銷售占比連10季破4成　專家建議購屋注意「三要點」

記者賴志昶／台北報導

2021-01-22 12:01:04

▲小宅由於入手門檻低，近年來十分受到首購族歡迎。（示意圖／21世紀不動產提供）
▲小宅由於入手門檻低，近年來十分受到首購族歡迎。（示意圖／21世紀不動產提供）
根據內政部最新公佈資料顯示，2020年第三季全台住宅交易中，25坪以下的小宅占整體銷售超過4成。專家分析，現代人嚮往極簡生活，科技與裝潢技術日新月益，愈來愈多傢具或家電標榜輕薄化或是一物多用的多功能，就算入住小宅也能享受大空間，可以說小宅是「進可攻、退可守」的不敗產品；而民眾在購買小宅時，採光、地段、格局是挑選的重要指標。
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根據內政部最新資料，2020年第三季全台住宅交易共4萬4089件，其中25坪以下的小宅占整體銷售超過4成，為自2017年第二季起，連續10季銷售佔比超過4成。
▲2020年第三季25坪以下小宅交易占比。（表／21世紀不動產整理）
▲2020年第三季25坪以下小宅交易占比。（表／21世紀不動產整理）
21世紀不動產企劃研究室分析，現在家庭結構跟以往大不相同，讓低總價的小宅逐漸成為房市新主流，最主要原因為入手門檻低，權狀坪數較低相對要負擔的管理費用也比較低，十分受到單身、新婚或小資族的歡迎，另外也吸引不少菁英首購、或父母買給子女當作置產。

企研室建議，民眾購買小宅時，採光、地段、格局是挑選的重要指標，由於小宅坪數較小通常只有單面採光，挑選時以「最多開窗採光的房廳數」為原則；地段則是要考慮交通的便利性，自住的話要考慮自身通勤時間，若有出租考量則周邊有捷運、公車站等大眾運輸者會比較受租客歡迎；格局方面則要注意以下幾點，挑選格局方正、室內沒有樑柱的為佳，也要了解公設比及實際權狀坪數，才不會讓小坪數的空間再被吃掉，再來，小宅反而更要注重公共空間，客廳的面寬至少要3.6公尺以上，電視跟沙發的距離至少要有1.5公尺以上，避免影響未來行走的動線。
21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，現代人生活型態大大改變，低總價的小宅是個可以加快腳步晉升有屋一族的好選擇，入住時避免選擇太大型的傢俱會使得空間感限縮，可以選擇一物多用的傢俱或多功能家電節省空間，把空間還給真正居再在房子裡的人。
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