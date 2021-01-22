碩畢生拿年薪300萬offer！網轟「太唬爛」 過來人揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 12:53:12
許多人在大學畢業前，就已經提前規劃自己的未來，無論是畢業後直接投入職場工作，又或者選擇繼續唸書，取得碩士學歷。而近日就有一位碩士畢業生在網路上分享自己新拿的offer年薪將近300萬，這讓大量網友紛紛狂轟「太唬爛」，沒想到就有過來人揭露了真相，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「這樣的薪資是否值得賣肝」的文章表示「請問各位，最近拿到一份offer，年薪接近300萬，碩士畢業後有一年半工作經驗，但是非半導體，現在進入半導體產業要過著輪班賣肝的生活，平常是熱愛健身和享受下班空閒時間的人，不知道各位大大覺得這個薪水值得賣肝嗎？想聽聽大家意見」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，答案紛紛一面倒，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言「值得啊，做個5-10年，透過投資理財，就可以退休了，做自己喜歡的事」、「快去賣肝，趁還新鮮，做個五年，轉職做想幹的事情」、「當作去當兵，幾年退伍之後穩定投資或兼職，半退休」、「扯欸，最近一堆人找不到工作，到底哪來這麼多幾百萬年薪工作」、「想知道公司」、「300萬還要輪班...通常能拿300萬都是不用輪班的工作吧」、「300萬確定是在台灣嗎？」。
甚至更有過來人直言「在國外『税前』的確是可以拿200萬的。我們同學大多碩士畢業生稅前那150-200左右。但是工作性質普遍強度高，而且工時長。所以應屆畢業生能拿到破百以上的薪資是一件很正常的事情，我個人想法」、「美國的台積會先回台灣受訓一年半，然後再回美國工作，在台灣受訓的時間是拿美國薪水，我面試過所以確定是這樣，其他人不要自己賺不到三百萬就覺得賺的到的是直銷，三百萬在國外也不是什麼很高的薪水，還是要輪班而且稅就扣很多了，只是前面1.5年可以拿美國薪水回台灣受訓很爽而已」。而原PO最後也出來證實「這份工作確實是在歐美，上份工作領200萬，但是公司規模很小，完全沒制度，所以才想換工作，現在找到這份工作，公司制度完善，規模也非常大，又有機會回台灣和家人團聚和工作一陣子，所以才想問問說他人的意見」。（編輯：王柏文）