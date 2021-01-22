「花500賠10萬」防疫保單搶翻？台人心態曝：真的吸引人
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 13:48:32
衛生福利部桃園醫院群聚染疫案例升溫，消息引發國人高度關注，深怕疫情就此延燒到社區；近日，更有一份「法定傳染病防疫費用保險」保單在網上爆紅，全因不分年齡、職業、身體狀況，只要年繳500元的保費，若是民眾不幸需要居家隔離，即可領回10萬元理賠金，更被網友封為「防疫神保單」。
隨著2020年，疫情大爆發以來，各家保險業者已經紛紛推出許多防疫相關的保單，不過近日一份「法定傳染病防疫費用保險」，民眾不分年齡、職業、身體狀況，只需年繳保費500元，若是真的不幸需要居家隔離，即可領回10萬元的理賠金額，同時也是目前市場上唯一一張針對法定傳染病給付「隔離或檢疫補償保險金」的保單。消息一出立刻引發網友熱議，紛紛心動回應「500買樂透的觀念而已」、「買樂透看會不會中10萬啊」、「買到賺到」、「隔離就賠真的很吸引人」、「不錯啦，隔離就賠，拿來住高級防疫旅館剛好」、「500加減保」、「別小看台灣人的貪心，會覺得出去兩次亂晃也不見得會得」；有網友則揶揄「疫情擴散開來就停售了吧？」
不過，也有網友憂心表示「這保單超級不可取！」提到部分民眾可能會花500元買，接著防疫動作就鬆懈了，心想沒中就沒中，中了在台灣也不會怎樣，還有10萬可以拿，哪裡還需要到處噴酒精、戴口罩和避免群聚？並稱「中了小感冒領10萬，比起假日關在家裡爽多了」，認為這樣的保單還是有些疑慮。（編輯：賴詠璿）
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