蕭美琴遭酸「門都沒有」 蘇貞昌：一張照片就打回去
記者李春台/綜合報導
2021-01-22 13:47:41
蕭美琴獲邀參加美總統就職典禮，藍營立委馬文君事前臉書發文質疑蕭未獲邀請，酸「門都沒有」，而國民黨立法院黨團現在又提案，要凍結蕭美琴30％交際費。行政院長蘇貞昌今(22)日到桃園參加「桃園市防疫醫院聯防會議」，會前對於此事發表看法表示，「蕭用一張照片就把這些酸言酸語假訊息、見不得台灣好的話語打回去，這也是台灣人多少年來希望有的突破，希望大家珍惜。」
蘇貞昌說，蕭美琴大使用一張照片，就把這一些酸言酸語、假訊息、見不得臺灣好的話語打回去！而對於蕭美琴大使受到拜登總統、副總統就職委員會正式的邀請，蘇貞昌則表示，這是「打破了40幾年來我們臺灣一直努力而沒有辦法做到的事。」對於蕭美琴受邀參加美國總統拜登就職典禮，蘇貞昌說這是在蔡總統領導下，臺美關係大大的進展，整個外交團隊在第一線的努力，也是國人同胞一起努力做出好成績，所以更受到臺美之間大家的重視。同時蘇也強調，美國政府、新政府新團隊非常重視，正式邀請蕭美琴大使代表臺灣參加這個盛典，這也是臺灣人多少年來希望有的突破，也是臺灣努力得到的成果，希望大家珍惜，同時要繼續努力，我們臺灣才會愈來愈有力。