NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

台彩「2000元刮刮樂」真的夯？網吐個人經驗：直接買整疊

編輯中心/綜合報導

2021-01-22 14:08:55

▲刮刮樂玩法再翻新，2款新品總獎項超過225萬個、總獎金逾7億元。（圖／台灣彩券公司提供）
▲台彩「2000元刮刮樂」真的夯？網友分享個人經驗。（示意圖／台灣彩券公司提供）
每到農曆新年期間，許多民眾瘋買刮刮樂，盼能利用小金額致富，卻也有少部分民眾沈迷其中，沒刮中獎金，反賠了一筆。而近日就有網友在網路上表示疑惑，「台彩的『2000元刮刮樂』都是誰在買？」沒想到就有網友吐露了個人的經驗直言「都是買整疊的」，引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「2000元刮刮樂都是哪些人在買？」的文章表示「最近看電視一堆台彩的廣告，2000元刮刮樂有2000萬現金還有BMW休旅車，結果看油土伯開箱刮整本都賠錢，2000元刮刮樂到底是哪些人在買？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有人揭露了自己的個人經驗，留言區蓋起高樓。
▲農曆春節限量發行刮刮樂「2000萬超級紅包」除有3個頭獎2000萬元，二獎「200萬加汽車商品獎項」共有7個。（圖／記者顏真真攝）
▲農曆春節限量發行刮刮樂「2000萬超級紅包」除有3個頭獎2000萬元，二獎「200萬加汽車商品獎項」共有7個。（圖／記者顏真真攝）
網友們紛紛留言表示「買氣是一年比一年差了,自從有次買光還缺1張頭獎沒刮出」、「聽到中獎率100%就急著想把2000換成1000啊」、「很看運氣，我上週六刮兩張，都中五千」、「2000瞬間消失的感覺，一定很痛」，事實上，台彩發行的「2000萬超級紅包」有3個頭獎2000萬元，還因應國內旅遊與休閒運動風潮大爆發，將二獎的商品獎項升級為休旅車，選用BMW旗下最暢銷的運動休旅車The X1 sDrive18i並升級配備全景式電動玻璃天窗，每台總價值192.9萬元，刮出汽車符號就可獲得「200萬元加BMW X1休旅車」，共有7個名額，三獎100萬元520個，較去年增加120個，總中獎率69.33% 。
而更有網友分享自己的個人經驗「軍人很愛買好嗎，以前排長刮刮卡都買整疊讓留守的人抽一張」，在2016年時，就有一名還是在台中市正在當兵的阿兵哥，因為剛好從部隊放假回家買了1張刮刮樂中1000元，後來向老闆再借1000元，又刮中2000元，再換又中2000元，決定再換購第4張，沒想到就刮中了100萬元，最後這位阿兵哥也將這喜悅分享出去，送給在場的6位客人1人1個1000元紅包。（編輯：王柏文）
關鍵字

NOW民調中心

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
83.11%16.89%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
47.89%52.11%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀