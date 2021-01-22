台彩「2000元刮刮樂」真的夯？網吐個人經驗：直接買整疊

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網友們紛紛留言表示「買氣是一年比一年差了,自從有次買光還缺1張頭獎沒刮出」、「聽到中獎率100%就急著想把2000換成1000啊」、「很看運氣，我上週六刮兩張，都中五千」、「2000瞬間消失的感覺，一定很痛」，事實上，台彩發行的「2000萬超級紅包」有3個頭獎2000萬元，還因應國內旅遊與休閒運動風潮大爆發，將二獎的商品獎項升級為休旅車，選用BMW旗下最暢銷的運動休旅車The X1 sDrive18i並升級配備全景式電動玻璃天窗，每台總價值192.9萬元，刮出汽車符號就可獲得「200萬元加BMW X1休旅車」，共有7個名額，三獎100萬元520個，較去年增加120個，總中獎率69.33% 。
而更有網友分享自己的個人經驗「軍人很愛買好嗎，以前排長刮刮卡都買整疊讓留守的人抽一張」，在2016年時，就有一名還是在台中市正在當兵的阿兵哥，因為剛好從部隊放假回家買了1張刮刮樂中1000元，後來向老闆再借1000元，又刮中2000元，再換又中2000元，決定再換購第4張，沒想到就刮中了100萬元，最後這位阿兵哥也將這喜悅分享出去，送給在場的6位客人1人1個1000元紅包。（編輯：王柏文）