親自坐鎮桃園防疫會議 蘇貞昌：我們都是桃園人
記者李春台／桃園報導
2021-01-22 14:18:51｜2021-01-22 16:17:16
桃園疫情持續延燒，各縣市相繼發出「避桃令」，讓桃園人感到士氣低落。行政院長蘇貞昌今（22）日特地出席桃園市防疫醫院聯防會議，為桃園市醫護人員打氣，除了肯定桃園市一年來為守住台灣防疫第一線所做的努力，也向全國同胞喊話表示：「這一刻我們都是桃園人，我們都一起以桃園為榮」，盼全國同胞齊心合力撐住桃園、守住台灣，「我們絕沒有分彼此」。
衛福部立桃園醫院醫護群聚感染，確診者足跡遍及桃園市區，部份縣市政府為避免疫情擴散，紛紛祭出「禁桃令」。蘇貞昌指出，當全世界受武漢肺炎衝擊，已有9400多萬人確診、超過200萬人死亡的時候，台灣卻能夠守住，國人可以正常生活，是亂世中的福地，台灣的防疫被世界肯定，是第一線的醫護人員和國人齊心合力，才有這樣的成績，桃園位居國門第一線，過去一年疫情最艱苦的時候，桃園用盡全力，收治了全國超過四分之一的確診病患，迄今提供一萬四千多人服務，非常不容易，特別感謝桃園市府團隊與中央協力，大家一起盡力。蘇貞昌表示，這次部立桃園醫院發生群聚感染狀況，全體醫護同仁不憂不懼，甚至願意住在醫院裡，照顧所有病患，同時所有聯防醫院也盡心盡力第一時間提出幫助，國軍化學兵部隊也出力協助消毒防堵疫情發生變化，可以看出國人同胞用盡心力、桃園用盡力量守住疫情，「只有團結的國人同胞，才能戰勝險惡的病毒」。
「這一刻我們都是桃園人，我們都一起以桃園為榮。」蘇貞昌說，去年在最需要的時刻，桃園提供最大的容量，甚至離島資源比較不足的時候，桃園提供收容，這一刻我們更應該給桃園更多的肯定跟鼓勵。雖然台灣這一年來守住了、撐住了，但我們不能有ㄧ絲大意，只有大家更努力、齊心合力，配合中央疫情指揮中心，台灣才能安全、你我才能安全，台灣才能繼續守住第一名的成績。
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