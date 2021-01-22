有看沒有懂？萬華驚見奇特「白色裝置」 網曝隱藏功能
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 16:22:32
在台灣許多城市、街道都會配合節慶、在地文化，來擺設裝置藝術，讓民眾可以在觀光旅遊時欣賞打卡。近日，就有網友看到，台北市萬華火車站就出現了嶄新的裝置藝術，但奇特的外觀讓他忍不住問，「這裝置藝術是什麼意思阿？」貼文一出也引起討論。
原PO在《我是萬華人》表示，日前在萬華火車站前發現新的裝置藝術，從照片可以看到，打上白色燈光的裝置藝術，外型就像一座小小的拱橋，不過實際上卻看不出來是什麼，因此原PO上網詢問「這裝置藝術是什麼意思阿？」許多網友看到也紛紛猜測，「陷阱，不讓人一邊滑手機一邊走路」、「極限運動場」、「老人磨背或抬腳練習場」、「大的是洋蔥心，小的是洋蔥片」、「這是迷你高爾夫，阿不對是槌球」、「匍匐前進訓練場」、「應該是滑板場」、「真心覺得我寧願要綠地」、「等你懂了那就不叫藝術了」。對此，就有專業的網友解釋，這造型其實是「代表萬華大理街知名的成衣，概念是交錯的縫線、紡織紋路」，另外，他也提到，由於廣場下方是停車場，覆土層不夠，因此要種樹是相當困難，而且設計不放置椅子、不放草皮，可能是避免此處成為遊民聚集地。（編輯：許智超）