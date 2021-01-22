台灣哪條路不去會後悔？眾人全指「絕美公路」：不枉此生
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 16:01:59
台灣除了有不少許多風光明媚的景色，更有許多歷史人文古蹟和頗具特色的知名景點，吸引許多國外旅客前來觀光。對此，就有網友好奇「台灣有哪條路必走不枉此生？」而引來許多內行人一一曝光心目中的「絕美公路」。
原PO於PTT八卦板上發文，其好奇提問「台灣有哪條路必走不枉此生？」他表示，可能是城市大道、鄉間小路，也可能是台灣的任何一條路，「各位對台灣深度旅行，知曉人文地理的鄉民們～台灣有沒有此生必走過的一段路，不枉此生！！有沒有這條路的八卦？」問題一曝光，隨即引來許多網友討論，其中台灣三大橫貫公路「北部、中部、南部橫貫公路」都被許多人點名，直言「中橫公路，超級美的」、「南橫也很美，不過要進去有難度」、「環島後，覺得中橫跟台9最經典」、「北中南橫貫公路推推」、「中橫，伯朗大道跟天堂路」、「三橫公路任一條」、「南橫不錯」。除了上述答案外，亦有不少網友分享不同答案，「不厭亭真的讚，風景很好」、「台9線+台11，太平洋讚啦」、「力行產業道路吧」、「值得去的都是沒路名的」、「對了台15線一路騎到底也不錯」、「武嶺往梨山那條真的美」、「198縣道、大漢林道，10年前環島在那看到好大一群藍鵲」。（編輯：陳雅雲）