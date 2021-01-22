結婚發喜餅給同事卻遭嫌棄？新娘心碎PO文直言：心靈受創

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這位網友在網路論壇PTT GetMarry板上PO出一篇「你們會怎麼想呢？」的文章表示「在公司有幾個相處很好的同事，私下會一起出去吃喝玩樂那種，但是因為跟老公定調婚禮簡單隆重就好，喜宴只請至親，好友都沒請，本來喜餅也不打算發給親戚以外的人」，但原PO後來還是想跟好同事分享喜悅，所以在沒通知同事的情況下就發餅給他們驚喜又沾喜。
沒想到同事的反應讓原PO大為心碎，原來原PO的同事們覺得「沒有驚喜感，而且更認為帶喜餅回家麻煩」，原PO更直言「有一個還忘記帶回家」，更令原PO覺得意外的是「放公司的公餅，有一般交情的同事賴我說，謝謝我分享那麼精緻的喜餅給大家吃，祝福我幸福滿滿」，這也讓原PO感動表示「看了就好高興，但沒比較沒傷害...拿一整盒的沒反應，吃幾片的還送上祝福唉...覺得自己真是自作多情有點難受啊！」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「這反應頗失禮」、「這感覺就像我買伴手禮給同事吃，結果超滯銷還要拜託她們吃，心靈受創」、「我覺得不是你過度期待，是他們真的蠻失禮的，不收禮金也沒賀喜道謝，超沒禮貌，感覺就是沒見過世面的屁孩行為，以後別送了，根本熱臉貼冷屁股」、「可能就是上班好同事下班不認識，只好看開一點」、「同事真的滿沒禮貌的」、「真的滿失禮的欸，之後就上班好同事，下班不認識吧，連演都不演的我不行，真的是酒肉朋友的定位而已」。（編輯：王柏文）