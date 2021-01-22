「盡力配合」面試者改時間！下秒卻遭狂嗆 全場一聽怒了
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 16:48:56
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是與薪資高低的重要關鍵。近日，就有一名行政人員分享，當她安排與求職者面試時，對方詢問可否更改面試的時間，她回說「我會盡力安排」，沒想到卻遭對方狂嗆，讓她相當傻眼。
根據《中國報》報導，馬來西亞的社群媒體近日流傳一段女行政人員與求職者的對話，這名女行政人員傳簡訊給對方希望能進行面試，對方一開始只是短短回「妳是誰」，在她禮貌介紹後，並說想約下午3點面試，結果對方直接說「3點不行，要求改晚上7點」。面對如此強硬的要求，行政人員也只好說「我會盡力安排」，沒想到對方竟突然爆氣，「盡力？那好，我不需要這份工作了，謝謝」，讓她相當傻眼，並在文章底下透露，「對方是1990年以後出生的，現在的年輕人真有個性」。許多網友看到也相當氣憤，「太扯了吧，到底是誰面試誰」、「這態度也不會有人想用吧」、「求職者根本是來應徵老闆的」、「還好對方至少還懂得在最後說謝謝」、「你不需要工作還有別人需要」、「浪費别人的時間」、「傻眼，有夠沒禮貌的」、「要找工作，還要別人配合你的時間，笑死」。（編輯：許智超）