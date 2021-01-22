「好冷氣」要裝臥室或客廳？裝潢新家好苦惱 答案一面倒
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 16:46:47｜2021-01-22 17:47:19
這個冬天受到強烈大陸冷氣團影響，跟往年相比格外寒冷。不過整體來看，台灣氣候還是偏炎熱，最近兩天也明顯回溫，有的地區甚至直逼30度，冷氣可說全台家庭不可或缺的必備家電。就有網友表示，正在裝潢新家，詢問大家若因為預算的關係，只能裝一台較好的冷氣，裝在客廳還是臥室比較好？引發熱議，全場答案一面倒，都認為裝在臥室更合適。
有位網友在「Mobile01討論區」發文，透露自己正在裝潢兩房一廳的新家，因為同時也有買車，預算比較吃緊，目前在考慮買一台比較好的冷氣，一台比較便宜的冷氣，分別裝在客廳和臥房。但是比較好的冷氣該裝在哪裡好呢？原PO認為若裝在客廳，有廣域送風而且又比較安靜，平時在客廳開著冷氣不會吵，而且有客人來拜訪的話，不僅門面漂亮，人多冷房快，吹得也舒服。
若裝在房間的話，則是考慮到每天在臥房休息的時間大約6～8小時，肯定比在客廳長，所以臥房裝好一點也滿合理的。最後詢問網友們，預算有限的情況下，「冷氣這部分大家會建議怎麼拿捏？」而底下的網友幾乎都認為裝在臥房較合適，紛紛留言回覆說，「房間一票，安靜對睡眠很重要」、「要是有預算限制就不用管客人的感覺是怎麼樣了吧」、「安靜的睡眠真的重要，客廳開個電視聊個天就把冷氣聲音蓋掉了」、「優先裝房間一票，待在房間的時間最長，再加上睡覺時如果冷氣還會有雜音轟炸，那真的會睡不著」、「預算緊，客廳就先不裝。門面什麼的你會不會想太多了，裡子都沒了還顧面子咧」。（編輯：倪浩軒）