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為何「服務費」標準是10％？知情人揭歷史真相：陋習無誤

編輯中心/綜合報導

2021-01-22 16:36:22

▲小費。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲為何「服務費」標準是10％？知情人揭歷史真相。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
很多餐廳都會向消費者收取 10％ 的服務費，也就是所謂的小費。但去過國外的人就知道，通常小費是直接由服務員拿走的，而且消費者愛給多少就給多少，但台灣的服務費卻並非如此。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「為何『服務費』標準是10％？」對此就有知情人揭露了歷史真相，直言「陋習無誤」，引起熱議。
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▲很多餐廳都會向消費者收取
▲很多餐廳都會向消費者收取 10％ 的服務費，也就是所謂的小費。（示意圖／翻攝自 Unsplash ）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為何小費收費標準是10％？」的文章表示「很多在台灣的店家，除了餐飲費用外，會在費用外額外加掛一筆小費，也就是餐飲費用10％，為何小費收費標準是是10％不是其他比例呢？有沒有八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「小費？那是老闆抽的稅」、「外國給到20％的都有」、「美國拿小費的服務生基本是無底薪的」、「陋習無誤，拒絕消費」、「台灣的服務費，小費都只是變相定價而已」、「哪一間的服務費有真進到服務生手上」、「有些自助的也在抽服務費不知道在抽什麼鬼」、「天才老闆從美國學的，然後錢還不給服務生，真的屌」。
事實上，「服務小費」是指給予服務生消費額以外的賞錢，以作表揚個人之用，在第一次世界大戰以後，餐館和旅館開始實行「10％服務費」制度，將價格提高10％作為服務人員的固定工資。收入儘管已有保障，然而新規定還是難以戰勝老習慣，對服務上乘者，顧客依舊甘心解囊，給小費的風氣始終沒有根絕，不過各個國家對於服務小費的規定有所不同，在不同的行業、地區都有各自不成文的規定。有些地方，給某些職員小費是禁忌，甚至在法律上禁止，認為等同貪污，例如給政府公務人員、醫護人員、或採訪記者等小費，即使以節日紅包為名，也是犯罪的。（編輯：王柏文）
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