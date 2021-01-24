台北最強偽出國景點在北投　七彩「花海地毯」秒到日本

近期因為疫情影響，讓「偽出國景點」成為熱搜關鍵字。

我是廣告 請繼續往下閱讀

而去年初首次登場的「北投社三層崎公園」，效仿日本打卡聖地「富良野花海」的植栽種植藝術，用各種鮮豔花朵打造一層又一層、連綿不絕的坡地花海，是一夕爆紅的超夯台北景點。

▲這一層又一層、連綿不絕的坡地花海，是一夕爆紅的超夯台北景點。（圖／Taipei Walker提通）

今年2021年北投社三層崎公園花海預計將在01/27強勢回歸，用絕美的花海讓人一秒到日本。

根據台北市工務局表示：「今年花海區將擴大規模，並串聯周邊商家推出地圖，打造北投輕旅遊行程。」

整個花海區超過9萬盆花草植栽相互交叉排列，形成一個天然、巨大的花海地毯，一路展至至2月底，讓台北人坐捷運來北投賞花、泡溫泉、吃美食。