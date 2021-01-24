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台北最強偽出國景點在北投　七彩「花海地毯」秒到日本

The China Post/綜合報導

2021-01-24 20:00:00

▲「北投社三層崎公園」，效仿日本打卡聖地「富良野花海」的植栽種植藝術。（圖／Taipei Walker提供）
▲「北投社三層崎公園」，效仿日本打卡聖地「富良野花海」的植栽種植藝術。（圖／Taipei Walker提供）
根據The China Post報導，近期因為疫情影響，讓「偽出國景點」成為熱搜關鍵字。
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而去年初首次登場的「北投社三層崎公園」，效仿日本打卡聖地「富良野花海」的植栽種植藝術，用各種鮮豔花朵打造一層又一層、連綿不絕的坡地花海，是一夕爆紅的超夯台北景點。
▲這一層又一層、連綿不絕的坡地花海，是一夕爆紅的超夯台北景點。（圖／Taipei
▲這一層又一層、連綿不絕的坡地花海，是一夕爆紅的超夯台北景點。（圖／Taipei Walker提通）
今年2021年北投社三層崎公園花海預計將在01/27強勢回歸，用絕美的花海讓人一秒到日本。

根據台北市工務局表示：「今年花海區將擴大規模，並串聯周邊商家推出地圖，打造北投輕旅遊行程。」

整個花海區超過9萬盆花草植栽相互交叉排列，形成一個天然、巨大的花海地毯，一路展至至2月底，讓台北人坐捷運來北投賞花、泡溫泉、吃美食。

▲今年2021年北投社三層崎公園花海預計將在01/27強勢回歸，用絕美的花海讓人一秒到日本。（圖／Taipei
▲今年2021年北投社三層崎公園花海預計將在01/27強勢回歸，用絕美的花海讓人一秒到日本。（圖／Taipei Walker提供）
北投社三層崎花海 

開幕時間 ：2021/01/27

交通方式

搭乘捷運：捷運新北投站下車步行約15分鐘 | Get off at Xinbeitou MRT Station and walk 15 minutes搭乘公車 | By Bus：大南公車216、218、223(正線、區間車)路線至貴子坑水土保持園區站下車 

騎乘 YouBike ：從YouBike捷運新北投站至秀山區民活動中心站約8分。| About 8 minutes from YouBike Xinbeitou MRT Station to the Citizens Activity Center Station at Xiushan District 
更多新聞請看The China Post
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