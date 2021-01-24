台北最強偽出國景點在北投　七彩「花海地毯」秒到日本

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今年2021年北投社三層崎公園花海預計將在01/27強勢回歸，用絕美的花海讓人一秒到日本。
根據台北市工務局表示：「今年花海區將擴大規模，並串聯周邊商家推出地圖，打造北投輕旅遊行程。」
整個花海區超過9萬盆花草植栽相互交叉排列，形成一個天然、巨大的花海地毯，一路展至至2月底，讓台北人坐捷運來北投賞花、泡溫泉、吃美食。
北投社三層崎花海
開幕時間 ：2021/01/27
交通方式 ：
搭乘捷運：捷運新北投站下車步行約15分鐘 | Get off at Xinbeitou MRT Station and walk 15 minutes搭乘公車 | By Bus：大南公車216、218、223(正線、區間車)路線至貴子坑水土保持園區站下車
騎乘 YouBike ：從YouBike捷運新北投站至秀山區民活動中心站約8分。| About 8 minutes from YouBike Xinbeitou MRT Station to the Citizens Activity Center Station at Xiushan District
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