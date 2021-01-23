房市／囤積症看過來 舊物改造發揮新功能
財經中心/綜合報導
2021-01-23 08:30:00
每個人總有一些放在衣櫥許久，但穿著次數卻很少的衣服，他們都還保存得很好，不丟覺得佔位子、浪費空間；丟掉卻覺得可惜、不忍心，透過舊物改造延續物品的價值，這些東西不再孤單放在儲藏室裡面，除了節省資源外，還能讓生活有點不一樣的變化，信義居家分享了幾個改造方式，讓舊物轉換成居家裝飾，讓他們能共重見天日，發揮新功能。
冷到不行的冬天，將家中抱枕換成針織品等毛料的單品，就會讓家裡顯得很溫暖，如果不想花錢購買，只要將不穿的毛衣根據抱枕枕心大小剪開、再將衣物縫合，就可以獲得一顆溫暖滿分的抱枕，而且隨著衣物不同的材質，也會呈現不同風格的抱枕套。或是將鮮少穿的牛仔褲作成置物袋，只要將褲管剪下後，將褲管的一邊縫起來，再將另一邊的褲管捲起來增加顏色的層次感，不用特地出門買置物盒，就能獲得一個獨一無二的置物袋。
如果不擅長裁縫，也可以試著另一種方式，將牛仔單品裁剪成一小塊、一小塊長條狀的布條，然後用剪貼彩繪膠粘貼到碗上作定型，也變成一個可愛的置物籃來收納一些雜物。另外，若家中有多餘漂亮的紙袋，其實可以將之轉化成漂亮的盆栽裝飾，也會讓盆器有種煥然一新的感覺，而且方法非常簡單，只要將紙隨著容器的外圍捲起來，再依形狀做修飾，就能幫花盆換上新裝，不僅簡單又好上手。