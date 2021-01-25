房市／台南人口降 房價反而不斷漲 業者揭三大原因
財經中心/綜合報導
2021-01-25 08:00:00
台南市民政局資料顯示，去年12月全市總人口187萬4917人，較前一年減少5989人。一般而言，人口紅利會帶動住宅價量齊揚，但台南人口減少，房價卻仍漲不停，房市專家分析，台南觀光業穩定，南科發展吸引購買力強勁的科技新貴移入，再加上建設題材支撐，才使房價不跌反漲。
資料顯示，六都之中，台北市、高雄市、台南市人口均較前一年減少，以台南市來說，總人口減少近6000人，市中心區域如東區、南區、北區等，人口都呈現負成長。不過與此同時，台南的房價仍顯著上揚；根據信義房屋企研室統計，去年台南平均住宅總價847萬是首次破800萬，並較2019年有13%漲幅，甚至已略高於高雄市的829萬。一般來說，房市「有量才有價」，人口紅利多半會帶動購屋需求增加，進而刺激房價上揚，不過，台南人口負成長，房價仍上漲。信義房屋安平店店長呂浩廷分析，現在的漲勢來自於「補漲」，也就是相較於其他五都，台南過去基期偏低，但如今受到三大利多因素支撐，即便人口略減，也不衝擊房價走勢。
呂浩廷指出，第一，台南的觀光業一向蓬勃，象徵當地擁有頗為穩定的經濟收入與就業人口；第二，國內外科技大廠加碼投資南科，吸引收入較高、購屋能力較強勁的族群移入台南；第三，配合觀光業與南科的發展，政府也在台南推動許多重大建設，例如串聯南科與市區的北外環道、鐵路地下化等。也因此，即使人口沒有大幅成長，但呂浩廷認為，台灣少子化已是趨勢，台南人口並不算大幅衰退，再加上這三大利多共同挹注，仍能穩撐交易價量維持不墜。