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房市／彰化千萬預算　15年前買全新透天　今只能買3房

財經中心/綜合報導

2021-01-25 08:30:00

彰化市平均總價逾800萬
▲彰化市平均總價逾800萬，不少首購或年輕買方改鎖定電梯大樓或華廈。（圖／NOWnews資料照片）
信義房屋企研室統計各鄉鎮市區平均住宅總價，彰化市2020年達806萬，與15年前相較成長逾9成。在地房仲指出，彰化買盤來自於自住剛性需求，交易量穩定，價格則隨大環境「緩漲」，但漲到如今，以同樣千萬預算來看，15年前在可買到市區全新透天，現在只能選擇權狀坪數30至35坪的大樓3房物件。
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資料顯示，去年彰化市平均住宅總價806萬，與2019年747萬相較，1年漲幅約7%；15年來則漲了超過9成。
信義房屋彰化三民店店長陳明遠表示，彰化市買盤來自於自住剛性需求支撐，受房市大環境波動較小，若大環境利空，交易價量僅會跟著停滯一下，若大環境利多，則呈現緩漲。不過，時間拉長來看，因土地取得成本、建築成本逐年攀高，彰化市的房價也隨之走揚，唯幅度不像都會區這麼明顯。

陳明遠舉例，15年前800至1000萬預算，可以在市區買到全新透天，但如今同樣價格，大約只能依地段，買到權狀坪數30至35坪的大樓2+1房或3房。

值得注意的是，由於彰化市腹地不大，又無重劃區，素地相當有限，因此相較於住宅價格呈現緩漲，土地價格漲幅更顯著；彰化市都市計畫區域內的土地，目前每坪價格都在30萬以上，彰基周邊每坪更可達60至70萬以上。因此，陳明遠推估，最近取得土地的建商，新推案交屋日期大約會落在明年至後年，屆時房價可能會再有一波漲幅。
有鑒於新屋房價日益水漲船高，陳明遠也認為，將帶動買方對於蛋黃區中古屋的購買意願。舉例來說，目前新屋單價落在20至24萬，但屋齡20多年的中古大樓與華廈，則落在15萬上下；至於當地雖仍多透天厝，但因屋齡普遍偏高，購買後須花一筆錢裝修整理，且總價也不便宜，通常並非首購、年輕族群的首選。
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