牙痛就醫確診染疫 長庚：戶外採檢送負壓隔離病房
記者李春台/桃園報導
2021-01-22 19:05:47｜2021-01-22 19:06:10
桃園醫院疫情延燒，國內本土個案再添2例，中央疫情指揮中心今(22)日公布一例高齡90歲男性患者(案881)，曾入住部桃並被確診護理師(案852)照顧。這名年長患者在出院後因牙痛到林口長庚醫院就診，因發燒被採檢確診。長庚下午發布聲明，說明患者因牙痛及發燒至醫院急診，經採檢後直接進入負壓病房治療，就診過程皆依防疫規範進行，請民眾不必恐慌。
指揮中心表示，案881為本國籍90多歲男性，1月上旬因其他疾病住院，1月11日採檢結果為陰性，1月11日至14日間由案852負責照護，1月15日出院後返家，因案852確診，於16日匡列為接觸者並居家隔離，21日因其他病症由衛生單位安排就醫，經檢查發現有發燒、肺浸潤等情形，由醫院採檢後收治住院隔離，於今日確診。林口長庚醫院稍早補充說明表示，案881為桃園醫院居家隔離列管個案，1月20日於家中因牙痛及發燒，經衛生局安排於1月21日搭乘檢疫救護車送至醫院急診就醫。院方表示，因該病患也有發燒及肺部發炎情形，因此到林口長庚醫院急診戶外篩檢站通報採檢後，直接至負壓病房治療，21日PCR結果呈現陽性。林口長庚醫院表示，案881病患從急診入院，整個移動路線均依防疫規範進行，在檢查及治療過程中，所有工作人員全程皆依高規格防護著裝，相關環境也都依防疫規定全程消毒，請民眾不必驚慌。