奈良美智要來台灣了 蔡英文推薦他吃咖哩飯
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-23 09:00:00
享譽國際的日本重量級藝術家奈良美智，今年3月即將首度在台舉辦特展，讓不少國人引頸企盼。22日，奈良美智透過推特宣布，他將親自來台策展，而當初促成奈良美智來台開展的關鍵推手蔡英文總統也轉推奈良美智的貼文表示，推薦他來台品嚐好吃的咖哩飯。
奈良美智特展由文化總會所主辦，3月12日至6月20日於台北藝術大學關渡美術館展出，而奈良美智2020年在東京森美術館展覽的新作「月光小姐」也將首度在海外展出。《NOWnews今日新聞》日前曾報導，奈良美智來台開展的契機，始於去（2020）年他和蔡總統在推特上的互動，而其中穿針引線的重要單位，就是文化總會和日台交流協會。（延伸閱讀：內幕／奈良美智首次在台特展！關鍵推手原來是蔡英文）
「沒錯！要去台灣！」奈良美智22日在推特上宣布他將親自來台的消息。而蔡總統也轉推奈良美智的貼文，並以日文表示謝謝文化總會及日台交流協會的努力，讓奈良美智老師3月首度在台灣辦個人展覽，而蔡總統也特別推薦奈良美智要品嚐台灣好吃的咖哩飯。
日台交流協會也在臉書上高呼「日台友情」。日台交流協會說，蔡英文總統得知奈良美智特展的消息，再次轉發了奈良老師的貼文，並對喜歡咖哩的奈良老師推薦台灣的咖哩飯。
日台交流協會表示，奈良老師即將親自來台進行策展作業，希望老師在結束兩周的隔離後，可以多品嘗台灣風味各異的咖哩，找到更多愛上台灣的理由。