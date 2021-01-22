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影／居家檢疫需14天　桃機近日爆春節返鄉人潮

記者李春台/桃園報導

2021-01-22 22:35:51

桃機爆春節返鄉人潮
▲中央規定入境旅客需居家檢疫14天的緣故，不少旅居國外台胞近期紛紛提早返台，桃園機場今天創下農曆年前返鄉潮單日最高峰。（圖／記者李春台攝, 2021.01.22）
距離農曆春節還有20天的時間，但由於新冠肺炎疫情，中央規定入境旅客需居家檢疫14天的緣故，不少旅居國外台胞近期紛紛提早返台，桃園機場今(22)日出現大批入境旅客，根據移民署統計預估約4300人，創下農曆年前返鄉潮單日最高峰。
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為了趕在農曆年前完成14天的居家檢疫規定，桃園機場連日來出現返國人潮，光是今天一天入境人數就上看4千人，其中一航廈預估入境1000人、出境552人；二航廈入境為3300人、出境853人，總入境人數約4300人，出境為1405人，桃機二航廈下午湧現大批入境旅客排隊等候，準備搭乘防疫計程車離開機場。
因應返鄉人潮以及防疫規範，桃機公司目前已加強現場工作人員引導、防疫專車抽號機制、入境旅客專屬等候及用餐區，並協調松山機場增援100輛防疫計程車、租賃車業者加派100輛防疫專車協助，提升春節返國旅客疏運能量。

▲為了防疫把關以及運能需求，桃機近日也協調松山機場增援100輛防疫計程車、租賃車業者加派100輛防疫專車協助，使得防疫車隊數量達單日900輛左右。（圖／記者李春台攝,
▲為了防疫把關以及運能需求，桃機近日也協調松山機場增援100輛防疫計程車、租賃車業者加派100輛防疫專車協助，使得防疫車隊數量達單日900輛左右。（圖／記者李春台攝, 2021.01.22）
 

此外，機場內也劃定「入境旅客活動區域」，規範入境旅客活動範圍限於入境大廳1樓平面層，設置入境旅客專屬用餐區並提供行動裝置點餐及餐點外送，避免旅客任意走動可能產生防疫破口，同時加派保全人員巡查，並請餐廳、商店業者提高警覺，如遇旅客於其他區域活動，將主動關懷並加以指引，未聽勸導者，將請航空警察局共同協處。

另一方面，桃機公司也規劃縮減出入口自63個減為20個並落實門禁管制，提供酒精進行手部消毒及要求佩戴口罩，並於航廈入口及安檢線前設置紅外線測溫儀量測體溫，超過攝氏37.5度者禁止進入及搭機。

桃機公司表示，將全力遵照指揮中心命令及交通部指示堅守國門崗位，落實邊境防疫作為，也呼籲所有旅客確實遵守各項措施，共同守護台灣得之不易的防疫成果。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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