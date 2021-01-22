影／居家檢疫需14天　桃機近日爆春節返鄉人潮

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因應返鄉人潮以及防疫規範，桃機公司目前已加強現場工作人員引導、防疫專車抽號機制、入境旅客專屬等候及用餐區，並協調松山機場增援100輛防疫計程車、租賃車業者加派100輛防疫專車協助，提升春節返國旅客疏運能量。
此外，機場內也劃定「入境旅客活動區域」，規範入境旅客活動範圍限於入境大廳1樓平面層，設置入境旅客專屬用餐區並提供行動裝置點餐及餐點外送，避免旅客任意走動可能產生防疫破口，同時加派保全人員巡查，並請餐廳、商店業者提高警覺，如遇旅客於其他區域活動，將主動關懷並加以指引，未聽勸導者，將請航空警察局共同協處。
另一方面，桃機公司也規劃縮減出入口自63個減為20個並落實門禁管制，提供酒精進行手部消毒及要求佩戴口罩，並於航廈入口及安檢線前設置紅外線測溫儀量測體溫，超過攝氏37.5度者禁止進入及搭機。
桃機公司表示，將全力遵照指揮中心命令及交通部指示堅守國門崗位，落實邊境防疫作為，也呼籲所有旅客確實遵守各項措施，共同守護台灣得之不易的防疫成果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。