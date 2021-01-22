婚禮小卡拿了能幹嘛？ 內行揭「神秘用途」：一定要留著

能和心愛的另一半一起攜手步入禮堂，邁向婚姻，對新人們來說是再幸福不過的事了，有不少民眾也會在婚禮上印製「婚禮小卡」放在小禮物旁，讓與會的宴客們能夠留做紀念，但有網友就好奇表示明明這類的婚禮小卡最後都落入垃圾桶中，到底有什麼用途能讓人總是印出來發送給大家，而文章曝光後也引來不少網友討論。

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這名網友在社群論壇《Dcard》表示，自己前幾天參加表哥婚宴，因為媽媽發現接待處有放幾張婚紗照的小卡，因此拿了幾張放進包包內，原PO就好奇的問「妳拿了最後不是會進到回收桶裡面，那既然這樣妳幹嘛還拿」，但媽媽卻告訴他這算是一種紀念，這就讓他不解地詢問為何新婚夫妻都喜歡印製這類小卡。

▲婚宴發的小卡片到底有什麼作用呢？（圖／翻攝自Dcard）

而文章底下也掀起網友討論，有民眾就提到這其實是辦婚宴的習慣，有些賓客的傳統觀念是參加婚禮能沾沾喜氣，婚宴上的小禮物都能帶回家當作紀念，另外也有民眾就表示這種婚宴小卡主要也能讓賓客帶回家給沒參與的家人、好友看。

此外，不少網友更解釋這類婚宴小卡其實還有「記帳功能」，可以當作包禮金的紀錄證明，「媽媽說婚紗小卡其實是『謝卡』，就是收據的意思」、「一定要留阿，到時候可以記住紅包給多少」、「要讓代包的賓客拿個『收據』回去交給沒來的親友」、「拿了在後面寫上日期跟當時紅包包多少，做個紀錄」。（編輯：楊智傑）