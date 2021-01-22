20尾錦鯉缺氧翻肚！飼主竟「下鍋煮魚湯」：丟掉也是浪費

錦鯉因為身上斑紋會由紅、橘、黑、白、黃等不同顏色構成，有些還甚至有金、銀等顏色，加上沒有任何錦鯉的花紋會跟彼此「撞色」，飼養也不是特別困難，因此常被作為高檔觀賞魚，價錢也因花色的不同而有差異。不過近日在馬來西亞卻有女子發現家中飼養的錦鯉死亡，於是全部撈起下鍋煮成「錦鯉魚湯」，畫面曝光後，不少網友對這超狂行為感到震驚，紛紛湧入臉書社團回應討論。

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綜合外媒報導，這名女子阿曼達（Amanda Omeychua）住在馬來西亞的八打靈再也市（Petaling Jaya），她17日在臉書上分享這道「錦鯉大餐」，更解釋這幾條身價不凡的錦鯉是因為家中女傭疏失，一時忘記將池塘的氧氣泵打開，這才導致其中的20條魚缺氧死亡。

▲阿曼達家中 20條錦鯉缺氧死亡。 （圖／翻攝自Amanda Omeychua臉書）

不過秉持著「丟掉也是浪費」的心態，阿曼達按照「皇家菜餚傳統食譜」烹飪，將這些名貴觀賞魚下鍋煮成魚湯。畫面曝光後掀起網友熱議，有民眾對於這番行為感到相當殘忍，留言表示「看起來讓人很不舒服」、「不敢相信有人真的把寵物魚用來煮成晚餐」，但也有網友好奇吃起來的口感如何，阿曼達則在臉書上回應吃起來的口感相當軟嫩就像巴丁魚一樣。

▲將錦鯉煮成魚湯的畫面掀起網友熱議。（圖／翻攝自Amanda Omeychua臉書）

事實上，飼養錦鯉並不特別困難，需要基本的簡易水質管理即可，另外餵食餌料過量則容易造成錦鯉排糞、剩餘飼料過多，導致過濾設備負擔過大，一般而言並不會發生像該名女子家中所發生的慘劇。不過觀賞用的錦鯉要價不菲，民眾日常並不會將身價高昂的錦鯉當作食材來烹飪，這種行為也因此掀起不少關注。（編輯：楊智傑）