超商領錢竟遇「詭異黃符紙」！學生妹嚇傻　網曝隱藏真相

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「這個有點可怕」的文章表示「剛剛去超商領錢看到的，想說想拿起來看看是什麼發現紙顏色不太對勁，是符咒？不太清楚」，原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，一張黃色的符紙用塑膠袋包著，上面更貼著「化洗」兩個字，此景讓原PO嚇傻直言「化洗...？有人知道意思嗎」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「這個應該是收驚的時候給的」、「化洗=化掉燒成灰泡水洗身體，去掉身上晦氣，我之前收驚也有拿過」、「跟我去收驚拿到的一樣耶」、「應該是去收驚後師兄師姐給的符」、「化洗是把那張符燒了之後放在水裡，再用那個水擦身體，前面擦三下後面擦三下，四肢跟臉也要撸一撸，我在急診上班我阿嬤常常這樣叫我擦，有時候還會煮艾草一起加進去」、「應該不用擔心，那個是祈福的符咒，我也有」。
事實上，圖中的黃色符紙為「淨符」，是道教、佛教、中國民間信仰所用的一種符籙，有去煞避邪的功用，將符咒燒成灰後放進水裡（淨符水）洗身體可有類似收驚作用。通常「淨符」使用前，須向廟宇或者家中奉祀之神明禱告，繞過香爐三圈，方生效力。（編輯：王柏文）