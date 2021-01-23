為何「夜市攤販」鮮少開立發票？知情人吐標準：可以檢舉

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為何不對攤販徵稅要求發票？」的文章表示「現在在夜市或是路邊攤販的價格已經跟店面沒有兩樣了，為何政府還不能強制要求開發票呢？這樣就應該可以普及刷悠遊卡或是手機支付，也可以遏止有錢的攤販跑去申請低收戶，政府稅收又增加，可以撥更多錢來管理，有沒有攤販的八卦呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有知情人點破標準，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「低於幾萬本來就免稅阿，攤販除非排隊是能賣多少」、「賺大錢的攤販有國稅局在查，不用你擔心」、「很多攤販小吃店面生意嚇嚇叫，不用開發票真的很扯」、「攤販要怎麼開？手寫發票嗎？」、「攤販相對底層，競爭力差，毛利低，要開發票的話經營不下去。不過我覺得有些連鎖經營的應該要開才對」、「如果你覺得哪個攤販賺很大，就去國稅局檢舉」、「餐飲業不在20萬發票範圍，有特別認定，但你可檢舉」、「我印象中是營業額不到，所以不用發票耶」、「完全同意攤販應該開發票」。
事實上，依據財政部規定的標準，營業人使用統一發票銷售額標準為平均每月新臺幣20萬元，也就是說，商家每月營業額達新台幣20萬元以上時，就必須開立統一發票，提供消費者購物憑據，也便於國稅局的查稅。但這當中又包含了許多例外，財政部另外規範了屬於「營業性質特殊」的業者，就算營業額超過了20萬門檻，也無需開立發票。（編輯：王柏文）