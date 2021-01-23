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大掃除須留意「臥房風水」！專家曝撇步：小心財氣被擋住

編輯中心/綜合報導

2021-01-23 11:14:41

▲許多民眾會在過年前進行大掃除，命理專家艾菲爾提醒大家須注意的臥房風水。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲許多民眾會在過年前進行大掃除，命理專家艾菲爾提醒大家須注意的臥房風水。（示意圖／翻攝自Unsplash）
農曆新年即將到來，許多民眾都準備替家裡大掃除，好好迎接新年。命理專家艾菲爾老師就提醒，大掃除時須留意的相關臥房風水，不僅能改善財運還能改善桃花運。一起來看看吧！
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應當清除的物品：
1.舊銅錢丶老舊傢具丶飾品

古代占卜中龜殼和銅錢可以用來作為靈媒的工具，年代久遠流傳下來的銅錢，或許被拿來做過什麽道具，難以考究；而古老的家俱丶飾品丶衣物也有類似的顧忌，來路不明的「老東西」，很可能帶有雜亂的氣場，不建議放在家中。

2.破碗丶破杯丶破盆

若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議在新年換新，新年新氣象，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的風險，也會影響財運而破財。

3.不透光的厚重窗簾

暗淡的室內光線易使人疲勞，提不起勁，也難以聚財。陽光就是能量丶就是財氣，所以大家還是盡量讓陽光照到屋內，厚重的窗簾會把財氣擋在門外，把晦氣藏在屋中。

4.長刺丶或枯黃的植物

枯黃的植物在家中，會有衰敗之象。另外，很多人喜歡擺放好照顧但有刺的仙人掌，但在風水理論中，擺放有刺的植物或仙人掌，必須是有目的性丶針對性的去除某些不好的運勢才會使用。

招桃花的擺設：

1.保持整潔迎桃花

如果床上、書桌、梳妝台、地上堆滿一堆雜物，哪還有空間裝桃花，月老看到這雜亂不堪的房間，也會嚇得退避三舍，又怎麼幫你牽紅線呢？

2.粉晶點綴旺桃花

招桃花可以在床頭擺放粉色水晶，粉水晶是愛情之石，能增加愛情運，使愛情更甜蜜浪漫。幫助提升人緣，另外，對撫平感情創傷也有極大的幫助。

3.成雙成對好兆頭

許多人喜歡在房裡掛上偶像的海報，如果有在房間裡掛單人畫像的照片、海報都請取下，另外，房間裡的擺設，比如櫃子、檯燈、音響、枕頭、床頭櫃，都盡量要成雙成對，能幫助招桃花姻緣。

4.溫暖臥房生氣旺

臥房光線太暗會讓環境陰暗、潮濕，人的內心也會跟著變得鬱悶、沈重。所以臥室的窗簾不宜太厚重，適時讓陽光透進房間，帶來一絲溫暖希望的感覺。窗簾容易生灰塵，記得要定時清潔。臥房的牆色，可以選擇紅、橘、黃色系，暖色系可以營造一種親密、舒適的環境，並且增添人的情感與活力。

5.真花帶來真情意

在床頭櫃或梳妝台上擺放雙數的粉百合或是紅色系的無刺玫瑰，都能幫助桃花運勢大增。而假花丶塑膠花、乾燥花、永生花缺少生命力，不適合拿來當開運花卉使用，反而會招來爛桃花，讓你避之唯恐不及。（編輯：倪浩軒）
▲命理專家艾菲爾提醒大掃除須留意的臥房風水。（圖／翻攝自「塔羅牌老師艾菲爾」臉書粉專）
▲命理專家艾菲爾提醒大掃除須留意的臥房風水。（圖／翻攝自「塔羅牌老師艾菲爾」臉書粉專）
 
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