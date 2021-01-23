大掃除須留意「臥房風水」！專家曝撇步：小心財氣被擋住

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1.舊銅錢丶老舊傢具丶飾品
古代占卜中龜殼和銅錢可以用來作為靈媒的工具，年代久遠流傳下來的銅錢，或許被拿來做過什麽道具，難以考究；而古老的家俱丶飾品丶衣物也有類似的顧忌，來路不明的「老東西」，很可能帶有雜亂的氣場，不建議放在家中。
2.破碗丶破杯丶破盆
若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議在新年換新，新年新氣象，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的風險，也會影響財運而破財。
3.不透光的厚重窗簾
暗淡的室內光線易使人疲勞，提不起勁，也難以聚財。陽光就是能量丶就是財氣，所以大家還是盡量讓陽光照到屋內，厚重的窗簾會把財氣擋在門外，把晦氣藏在屋中。
4.長刺丶或枯黃的植物
枯黃的植物在家中，會有衰敗之象。另外，很多人喜歡擺放好照顧但有刺的仙人掌，但在風水理論中，擺放有刺的植物或仙人掌，必須是有目的性丶針對性的去除某些不好的運勢才會使用。
招桃花的擺設：
1.保持整潔迎桃花
如果床上、書桌、梳妝台、地上堆滿一堆雜物，哪還有空間裝桃花，月老看到這雜亂不堪的房間，也會嚇得退避三舍，又怎麼幫你牽紅線呢？
2.粉晶點綴旺桃花
招桃花可以在床頭擺放粉色水晶，粉水晶是愛情之石，能增加愛情運，使愛情更甜蜜浪漫。幫助提升人緣，另外，對撫平感情創傷也有極大的幫助。
3.成雙成對好兆頭
許多人喜歡在房裡掛上偶像的海報，如果有在房間裡掛單人畫像的照片、海報都請取下，另外，房間裡的擺設，比如櫃子、檯燈、音響、枕頭、床頭櫃，都盡量要成雙成對，能幫助招桃花姻緣。
4.溫暖臥房生氣旺
臥房光線太暗會讓環境陰暗、潮濕，人的內心也會跟著變得鬱悶、沈重。所以臥室的窗簾不宜太厚重，適時讓陽光透進房間，帶來一絲溫暖希望的感覺。窗簾容易生灰塵，記得要定時清潔。臥房的牆色，可以選擇紅、橘、黃色系，暖色系可以營造一種親密、舒適的環境，並且增添人的情感與活力。
5.真花帶來真情意
在床頭櫃或梳妝台上擺放雙數的粉百合或是紅色系的無刺玫瑰，都能幫助桃花運勢大增。而假花丶塑膠花、乾燥花、永生花缺少生命力，不適合拿來當開運花卉使用，反而會招來爛桃花，讓你避之唯恐不及。（編輯：倪浩軒）