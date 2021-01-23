「信用卡分期」超方便？用戶都狂讚 但卻揭露3隱藏問題
編輯中心/綜合報導
2021-01-23 12:37:22
現代人購物模式逐漸改變，已不像以往只能用現金付款，塑膠貨幣和電子支付逐漸盛行，不過對於「信用卡分期」是否方便？許多信用卡的用戶非常了解直言「超讚」，但同時卻也點出了3個隱藏問題，引發網友們討論。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「都不花錢信用卡分期多少？」的文章表示「房貸車貸除外，現在購物很多都可以零利率分期，我好像分期了按摩椅跟吸塵器還有沙發，還有一些哩哩叩叩，我剛剛算了一下我的分期，我就算都不花錢我的信用卡一個月還是要繳12000，包含電話費健身房費，大家如何呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，用戶們雖然覺得「信用卡分期」超方便，但也揭露了三個隱藏的問題，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「分期很好用阿，我1500都分期了，超讚」、「我買網購也是無腦分期，結果每個月要繳兩萬多」、「0利率的話幹嘛不分」、「分期就像很久以前就爽完了，但痛跟著你很久」、「刷卡不分期，有多少錢做多少事」、「零利率幹嘛不分期，延遲還款還是有好處的」、「信用卡就是拿來分期的啊，現在一堆0利率，說分期會繳的痛苦的還是把卡剪一剪吧，你根本不該使用信用卡」。但也有常這樣做的用戶指出會有「回饋金」、「利率」和「記帳」這個3個問題，「分期除非有什麼優惠（0利率不算），不然真的想不透幹嘛分，分期的現金，也不足大到可以做什麼投資啊」、「不喜歡欠錢的感覺，一次繳清才方便計算」、「除非活動是分期有折扣不然都繳清...」、「除非有優惠，不然分期幹嘛」、「光繳稅分期，佔比就很高了」、「沒有零利率分期就算有活動也不划算」、「很多卡片分期就沒有現金回饋了，所以我都不分期，不分期的另一個好處就是不容易過度消費」、「有現金或禮券回饋才辦分期，不然0利率我又沒賺到什麼」。（編輯：王柏文）