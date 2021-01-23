母嗆「去南部唸書斷金援」！過來人點破原因　更揭1關鍵

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「媽媽不讓小孩離開台北念書？」的文章表示「剛剛聽到高中生在聊天，說他媽媽不讓他去南部念書，之前也聽朋友說過，他媽媽威脅，去南部就學費、生活費自理」，這也讓原PO非常疑惑「如果是美國那個大小，跨州就讀是真的很遠，但是台灣那麼小，沒必要限制吧？為何害怕小孩去外縣市讀書？缺乏安全感？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有知情人點破標準，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示對方媽媽會這樣做的原因為「老一輩的刻板印象，南部學校沒有北部好」、「我親戚南部人，他爸媽也說不准北上念書」、「如果台北學校比較好的條件下堅持很正常」、「這就是為什麼輔大、淡江這麼多人的原因」、「覺得南部都騎機車很危險吧」、「南部只能靠機車啊，看這麼多新聞你還讓小孩機車上課嗎」。
甚至更有人揭露了關鍵在於「許多資源都在北部」，「資源在北部，去南部是不是搞錯了什麼」、「唸書幹嘛去南部...北部資源那麼多，傻了才去南部」、「認同啊，生活習慣差異太大，還不如留在資源最多的台北」、「南部除了成大，有哪些是沒北部相近學校可以念的？」。（編輯：王柏文）