上學電腦課都在玩什麼遊戲？網全推「童年神作」：玩不膩
編輯中心/綜合報導
2021-01-23 16:04:37
在台灣，電腦大約是從90年代後才開始漸漸普及，90年代以前不像現在幾乎家家戶戶都有電腦，更別說如今人手一支手機了。也因此，以前上學時期在電腦課和同學偷偷打遊戲，成了許多民眾難忘的童年回憶。就有網友詢問大家，「小時候電腦課都在玩什麼？」釣出許多人分享當年最愛的遊戲，引發熱議。
有位網友在PTT發文，透露自己已經畢業很久了，但回想當年上電腦課的時候，前一節下課時同學就會互相幫忙，拿著USB替每台電腦安裝遊戲，甚至連電腦老師都會加入遊戲連線，原PO還被電腦老師的各種神操作痛宰過。原PO最後詢問大家，「小時候電腦課都在玩什麼？有沒有八卦？」文章讓許多鄉民湧現童年回憶，紛紛在底下留言回覆說，「皮卡丘打排球」、「LF2」、「小朋友齊打交2」、「史萊姆小遊戲」、「毛毛蟲賽車」、「踩地雷」、「彈珠台」、「青蛙過街」、「小朋友上樓梯」、「越南大戰」、「史瓦特大進擊」、「雙截龍」。而綜觀網友留言，最多人懷念的就是「小朋友齊打交2」，被淚推為一代神作。而從不同留言中也可以看出時代感，原PO是用USB安裝遊戲，但許多網友過去還在用3.5磁碟片。對於現在從小就習慣玩手機遊戲的年輕一代來說，電腦課的樂趣也不再復見了吧。（編輯：倪浩軒）