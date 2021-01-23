年薪百萬買不起北市房？胡采蘋「1招增值」：5年後換更大
編輯中心/綜合報導
2021-01-23 16:36:54
台北市房價居高不下，日前有一名男網友就透露，自己是念台灣大學畢業，年薪破百萬，與女友交往5年，近期也考慮未來買房問題，女友希望買在台北市，但他認為自己負擔不起，怎料女友一氣之下便吵著要分手，讓他相當不知所措，貼文引發網友熱議。對此，財經專家胡采蘋也發文分享自己看法，並提出一招解方。
胡采蘋表示「我覺得他們的購屋決策是嚴重的錯誤耶，他們倆就是應該先買小房型，然後換屋，尤其先以新北、桃園可能有升幅的地區為購屋首選」，因為可以賺到價差，取得5到7年後換買較大房屋的資金，或者也可以抵押第一棟房子或出租，取得買入第二棟房屋的資金，反問「而且說實話5到7年後，你買的區域可能也長成另一個新板特區了，還回台北幹嘛？」胡采蘋指出，本來台北市40坪的房子就不是給一路第一學府的人準備的，太多台灣人比這條件優秀太多了，那他們要買什麼？「而且你的投資也是在跟時間比賽，比賽增值、比賽周邊區域的成長性，第一個房子買得好的，又能增值，又能得到優質路大居住空間，還附公園」，直言「我覺得你們真的是第一學府的嗎？怎麼這麼死腦筋。抱歉我說話直，又要惹怒居住正義人士了」。網友看完紛紛認同回應「這篇超中肯 ，我和我先生31歲結婚買房（新北小的），6年後再賣掉小的換大的」、「這女友不太務實喔」、「男女雙方家也是在台北的蛋黃區嗎？」、「顯然是價值觀差異，而非買房問題」、「放生吧！這種事就吵，婚後走不遠，別浪費彼此時間了」。（編輯：賴詠璿）