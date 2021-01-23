影／確診個案足跡到桃黃昏市場 市場：將每天進行消毒
記者李春台/桃園報導
2021-01-23 18:20:21
本土確診個案再添一例！中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布新增1例本土確診個案，繼昨天確診的90歲老翁(案881)及大女兒(案882)之後，老翁的三女兒(案885)也確診。中央今同時公布案882曾於19、20日到桃園仲平黃昏市場活動，消息一出，仲平市場裡的攤商及消費民眾都說確實會擔心，市場管理中心表示，昨天一早已經自主進行環境消毒，後續也會每天上午加強消毒作業，為民眾購物安全把關。
位在桃園中平路上的仲平黃昏市場平常下午2點左右就陸續有攤商準備開始做生意，由於日前中央才公布確診的護理師夫妻去過的南門市場和一品金湯豆漿店也在附近，考量可能有其地緣性，市場管理中心表示，昨天上午他們就自主請清潔人員到市場內進行大消毒，只是沒想到最新公布的確診者活動足跡還是有到仲平市場買東西。今下午三點左右，陸續有媒體到仲平市場拍攝採訪，有民眾看到媒體大陣仗，又聽說確診者曾到這裡買東西，直呼真的會怕怕的，轉頭說不進去買了，但也有些民眾認為大家都有戴口罩，環境也有消毒過，應該不會有事。
業者坦言，確診者來過的消息一傳出，當然擔心可能會影響消費者來購物的意願，不過這幾天無論是攤商或消費民眾都有主動戴上口罩，加上市場內部每天上午都會消毒環境，會盡力為民眾購物安全把關。
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