尾牙才上3道菜！同事夫「急喊打包」 全場臉綠：餓多久
編輯中心/綜合報導
2021-01-23 19:47:31
農曆春節即將到來，不少公司也陸續舉辦尾牙慰勞員工的辛勤。不過就有一名女網友分享，同事帶著老公來吃公司尾牙，沒想到才剛上第三道菜，就急著喊要「包菜回家」，過程曝光也引發關注。
一名女網友在臉書《爆怨公社》上訴說昨（22）日公司尾牙上目睹的誇張遭遇，「吃到第三道菜，服務生才剛把蒸魚放桌子上，這時就聽見同事老公說這個包起來，這時同桌的人全都鴉雀無聲，該同事才發現大家臉色尷尬，才開口回『這道不要包了』」。沒想到今（23）日其他同事也在公司討論尾牙發生的事，大家才驚覺「她們從第二道羹湯就打包了！」原PO也不禁感嘆「請問你們夫妻是餓多久了？就不能等大家不吃了再打包嗎？去年還懂得等大家停筷子才打包，今年是有多餓？下次絕對不要再跟你們這種人同桌了」。誇張的過程曝光後，也立刻引來不少人感嘆，「我也遇過一次，才上第三次道菜就開始包，而且是盤子端起來才問我們，你們還要吃嗎？」、「我也遇過這種的，生魚片一上桌，竟然說『大家別吃，我要包回家煮湯』」、「我是在喝喜酒遇到過，是一位阿嬤級的，菜端上桌，塑膠袋就準備好了」、「我碰過吃喜酒的，狀況也是這樣，我是直接開罵，罵到他們不敢包」。（編輯：潘毅）