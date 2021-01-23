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天竺鼠車車紅翻天！飼主曝「殘酷現實」：別跟風買來養

編輯中心/綜合報導

2021-01-23 20:50:21

▲天竺鼠車車大合照。（圖／翻攝自木棉花臉書）
▲近期見里朝希編導的定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》紅遍全球，也讓不少人對於故事裡面的天竺鼠產生興趣。（圖／翻攝自木棉花臉書）
近期見里朝希編導的定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》紅遍全球，也讓不少人對於故事裡面的天竺鼠產生興趣，想要飼養。不過也立刻有飼主跳出，揭露飼養時會遇到的狀況，呼籲「真的不要一股腦就跟風買來養」。
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一名飼主在PTT上發文提到，「我知道最近天竺鼠車車真的很紅，拍得很好也的確很可愛，但真的不要一股腦就跟風去養」，他隨後解釋，「因為天竺鼠本身就是群居動物，不一次養兩隻其實他們多半會憂鬱過頭，我真的很擔心過一陣子，會出現棄養潮之類的，好好尊重一下生命，考慮清楚再把牠們帶回家」。
▲最近天竺鼠車車爆紅，讓部分飼主擔心會出現跟風飼養潮。（圖／翻攝PTT）
▲最近天竺鼠車車爆紅，讓部分飼主擔心會出現跟風飼養潮。（圖／翻攝PTT）
另外也有不少飼主出面補充缺點，希望能夠勸退跟風者，「天竺鼠體味很重，需要的空間也不小，真的不要衝動飼養」、「我養過兩隻公鼠，很可愛但真的臭，尿尿超多的」、「瑞士法律還有規定，天竺鼠一定要養兩隻」、「也不要覺得一次養兩隻好像就解決問題，兩隻請考慮到日後醫療費的開銷，到時候是不是又會覺得養不動？」「天竺鼠很吵，絕對不是安靜的動物」。
▲動物星球頻道也在臉書上分享飼主經驗，並呼籲領養代替購買。（圖／翻攝動物星球頻道(台灣)臉書
▲動物星球頻道也在臉書上分享飼主經驗，並呼籲領養代替購買。（圖／翻攝動物星球頻道(台灣)臉書 ）
不少人看完後也紛紛回應，「推觀念，盲目跟風再棄養的真的很可惡」、「希望不要出現飼養潮跟棄養潮，覺得可愛看看影片就好」、「如果做了功課有決心要養，也可以到愛兔協會認養，牠們個性很樂天呆萌，很療癒的」、「天竺鼠真的超可愛，學生時期很想養，認真做完功課就放棄，養任何生命都不是簡單的事」。（編輯：潘毅）
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