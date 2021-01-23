童手機被沒收狂哭！一問才知「媽調去桃園」　真相藏洋蔥

雖然人手一機的時代已經到來，但學生們在課堂上還是被禁止拿出手機，近日就有名幼兒園老師在臉書上指出，有小朋友在課堂上拿出手機，被沒收後卻放聲大哭，一問之下才知道原來是因為想媽媽才拿手機出來看，電話聯絡爸爸後更得知背後藏洋蔥的真相。

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這名幼兒園教師23日在臉書粉專《靠北幼稚園》分享，明明規定好課堂不能拿出手機，但這名小朋友還是拿出來查看，因此被她沒收並約定「放學再還」，沒想到孩子卻立刻放聲大哭，不斷討著要拿回手機，連課都沒辦法上，她只能將小朋友帶到一旁仔細詢問，「你可以跟老師說，為什麼要拿手機出來嗎？」。

後來這名哭泣的小朋友才向原PO解釋，爸爸在家有叮嚀他，如果想媽媽的時候就可以拿出手機看照片。這也讓老師好奇的詢問「媽媽沒有在家裡嗎」，小朋友則回了一句「爸爸說媽媽還不能回來」。直到放學後原PO撥了通電話給家長，這才得知原來小朋友的母親是護理師，因為疫情被調到桃園支援，小朋友的父親也感嘆地向老師表示「現在新聞天天在報，所以也不知道什麼時候會回來」，這才告訴孩子想媽媽的話就拿手機的照片看。

▲身為護理師的媽媽被調到桃園支援，這名孩子只能看手機的照片思念。（圖／翻攝自臉書）

了解事情來龍去脈的老師當下也瞬間沉默，只能回應「原來媽媽在桃園…辛苦爸爸了！」，直到隔天到幼兒園後，被沒收手機的小朋友突然興奮的跑到原PO面前，拿出一張全家福照片開心的獻寶，「以後不帶手機了！爸爸說之後給我帶媽媽的照片！」。

文末該名老師也不禁動容感嘆「在桃園的護理師們，真的辛苦了」，除了希望小朋友和媽媽能趕快團聚，也希望疫情能順利平息。不少網友也被這篇藏有洋蔥的故事感動，紛紛留言表示「眼眶都紅了，老師和家長都很棒！向醫護人員致敬」、「老師跟父母都很棒，辛苦了醫護人員」、「這洋蔥好大顆」。（編輯：楊智傑）