飯不吃完被罵浪費！孩「超齡回應」打臉 網驚：邏輯完勝
編輯中心/綜合報導
2021-01-23 22:41:20
不少人小時候浪費食物時，都曾被父母開口教誨。不過近期就有網友提到，自己提醒朋友的孩子不要浪費食物，卻遭反駁，且回嘴內容更讓他啞口無言。過程曝光後也引發眾多網友關注，並大讚「孩子邏輯完勝」。
一位網友在PTT上訴說近期遭遇，「前幾天朋友請我幫忙照顧小孩，吃飯時間我就帶小孩去吃滷肉飯。不過他一下子就愛吃不吃的，飯才吃一半就跟我說吃不下了」，看到這情形，原PO也擺出大人的姿態斥責，「農夫很幸苦把米種出來，要把飯吃光光」。沒想到下一秒小孩竟用超齡回應打臉，「農夫都不辛苦的，自動化大規模栽種，幾個人就能照顧好幾公頃的農場，灑農藥也靠無人機，採果樹都有機器人自動採收了」。原PO感到有些驚訝，但仍繼續說「那是外國，你吃的米是台灣種的」。這時孩子卻又腦袋一轉回應「那吃麥當勞就可以浪費了？」
這樣的對答過程，也讓原PO忍不住驚嘆：「現在小朋友都這麼聰明嗎？到底哪裡接觸這些資訊的，以前父母教訓我的話都不能用在現在的小孩身上」。貼文曝光後也引發討論，不少網友則贊同孩子論點，「這小孩很聰明，而且吃不下幹嘛強迫他」、「小孩很單純啊，為什麼大人一直雙標，怎麼不檢討自己雙重標準」；「說真的，吃不下硬吃，吃壞身體有比較好嗎」、「時代在進步，還用古時代教法喔」「我覺得小孩子邏輯正確」；但有以部分網友感嘆，「的確是太富裕了導致這種現況，隨便吧」、「不吃就不要吃，餓了就會吃」、「等他出社會就知道現實囉」。（編輯：潘毅）