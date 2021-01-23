工作「兩個月被資遣」該寫進履歷？內行曝真相：問題不大
編輯中心/綜合報導
2021-01-23 23:49:44
去年因為新冠疫情的影響，有些公司陷入財政困頓，只能縮編資遣員工。就有一名女網友日前遭公司縮編資遣，近期開始面試，不過面試官看見有「2個月被資遣」的經歷後，紛紛抱持懷疑態度，讓原PO不知該如何是好，決定上網詢問，貼文曝光也立刻有過來人給出解答。
原PO在論壇《Dcard》上分享找工作的經歷，「去年下半年找到一份很喜歡的工作，沒想到工作不到兩個月公司就因疫情影響決定縮編，傻眼又有苦難言，前主管也相當肯定我工作能力，但仍與其餘資歷較淺的同事一同被資遣」。隨後原po又開始投履歷找工作，沒想到每個面試官看見「前一份經歷只有兩個月被資遣」後，紛紛抱持懷疑態度，原po則努力說明原因以及任職期間的貢獻，「但似乎都沒被聽進去」。
整個過程曝光後，也立刻有過來人分享經歷並給予建議，「其實不到兩個月可以不寫啦，況且被資遣的理由不是你的問題」、「我是沒有寫進履歷，但是面試中我有說出來」；不過也有人認為，「其實資遣不是太大問題，只要你說得通就好，縮編就是個很好的論點」、「我覺得你可以寫上去，被問到的話剛好就可以成為你反問面試公司營運情況的伏筆」。（編輯：潘毅）
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