台積電A型血員工特別多？網揭「人格差異」：真的很耐操

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▲有在台積電的網友觀察到，同事間A型血的比例高，不少人也以「人格差異」觀點解釋。（圖／翻攝ptt）

這樣發生工安事情比較容易找血吧，台積SOP有寫

血型應該只是碰巧較多，最重要的還是能力

血型若許可以判斷大概個性，但台積電看重的是實力