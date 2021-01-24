台積電A型血員工特別多？網揭「人格差異」：真的很耐操
編輯中心/綜合報導
2021-01-24 00:12:41
有「護國神山」之稱的台積電，股價屢創新高，也成為許多人想進入任職。不過有自稱在裡面工作的網友觀察到，同事間A型血的比例高，不禁好奇背後原因。貼文隨後也引發討論，更有網友認為與血型上的「人格差異」有關。
原PO在PTT上分享，台積電的廠商或員工通常會在安全帽寫上姓名和血型，「最近觀察到10人裡有6、7個都是A型，將近7成，但明明O型在台灣才是大宗，A型血才佔不到3成，但是台積我看到的A型卻接近7成，請問台積是不是偏好A型血？」貼文曝光後立刻引發討論，不少人也以「人格差異」觀點解釋，「A型人最耐操無誤，台灣O型人佔43%快一半，O型人執行力強，但情緒控管普遍不好，需要A型人來制衡」、「A型就農夫（努力家），B型就研究員（異想天開），O型就戰士（企圖心），日本企業還有一套血型用人標準」、「日本跟德國，主要就是A型血組成的國家，看社會風氣就知道」。
不過也有人抱持懷疑看法，「這樣發生工安事情比較容易找血吧，台積SOP有寫」、「工程師怎麼會信血型」、「血型應該只是碰巧較多，最重要的還是能力」、「血型若許可以判斷大概個性，但台積電看重的是實力」。根據台灣血液基金會過去統計，台灣人口以O型佔絕大多數，約有43％，A型、B型則各佔25％左右，最稀少則為AB型，僅佔6%。（編輯：潘毅）