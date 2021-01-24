他領年終當天提離職！店長1句話嗆爆 眾逆風苦勸吐下場
編輯中心/綜合報導
2021-01-24 12:59:11
年關將近，不少上班族開始思考新的職涯方向，而近日就有網友分享自己想在「領年終當天提離職」，但卻被店長嗆爆的事情，沒想到眾多網友紛紛逆風苦勸，並指出有可能的下場，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「領年終當天提離職」的文章表示，「我本來打算領年終那天就提離職」，但原PO的店長卻一句話嗆爆「沒有人在當天提的，那明擺著就是在等領完年終」，原PO也不甘示弱的回擊「對啊啊不然咧」，原PO更接著說「店長打算年後跟公司說，然後今天又說年後提班表會出不來，因為我打算休完全部年假12天，改叫我不要休年假，我跟她說那就現在跟公司講，她又說這樣很尷尬什麼的，所以真的沒有人領年終當天在提離職的嗎」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「提的時候一定要留紀錄，以免他不認帳，要提早一個月預告離職」、「是沒啥問題啦，人情世故問題而已，而且你提了你如果沒年終也是不意外」、「除非年終跟額度是寫死在契約的，不然給你10元也是年終，早早提不會比較有利」、「錢先入袋再說，別傻傻的」、「之前傻傻的領年終前提離職，老闆還問我要不要領完年終再走，遇到超佛好老闆」、「領到年終立刻提離職」。事實上，依據勞基法第16條，繼續工作三個月以上一年未滿者，於十日前預告之；一年以上三年未滿，則必須於二十日前預告；工作三年以上，則要三十日前預告。綜上所述，倘若勞工沒有預告就離職，三天之後，雇主其實可以依照勞基法第12條連續曠工三日，予以開除。（編輯：王柏文）