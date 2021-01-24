男碩生列身家想結婚！問「適合生子嗎」　網全搖頭：好難

由於薪資與物價不成正比，許多人因此不敢生小孩，台灣少子化現象也越發影響社會。不過想組成家庭生小孩或許真的不容易，一名男碩生在社群論壇《Dcard》上發文詢問「以我的情形適合結婚生小孩嗎？」，接著更表示擔心自己的家庭背景會影響到未來交往對象的考量。

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這名男碩生大學、研究所都就讀國立成功大學，儘管學歷亮眼且是理工背景出身準備出社會工作，但他卻擔心自己的家庭背景會嚇跑交往對象，他提到自己一家4口只有自己本身沒有特殊疾病，但父親有中度聽障，母親應是中度智障，姊姊則是輕度智障，這20幾年的日常生活，全靠著父親35K的薪水以及沒結婚的姑姑照顧才撐過來。

▲這名男碩生擔心家庭因素會影響交往對象與他結婚生子的考量。（圖／翻攝自Dcard）

「活了20幾個年頭 ，小時候還不會考慮這些問題，不過也是時候該討論了」，他無奈地發文向網友們求助「試問，以我這種情形有女生敢跟我交往嗎？」。文章引發熱議，不少網友坦言「應該沒有，而且說真的你也不適合生小孩，不然生下來有問題不只要顧老的還要拖著小的」、「女方聽到這種家庭狀況，難」、「結婚還行，小孩不要了吧」。

不過也有網友勸慰鼓勵原PO，「成大理工碩在科技業應該也都破百，還是有機會的交女友的」、「只要你工作好個性好，還是會有人願意啦」、「也有女生是不想生小孩的呀！我覺得你可以往不想生子的女生那邊找，然後不要把照顧父母的壓力都放到女生身上，如果是單純找女生願意跟你在一起的，我想還是有機會的」。事實上，台灣總人口已在2020年1月達到最高峰2360萬人，而後出現死亡交叉，出生數低於死亡數，首度出現人口負成長現象。（編輯：楊智傑）