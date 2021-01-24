想住月子中心！孕妻嫌夫「月薪7萬賺太少」：快去跑外送
編輯中心/綜合報導
2021-01-24 21:02:53
夫妻間對於收入及日常開銷發生爭執時有所聞，就有一位懷有3個月身孕人妻，嫌棄老公一個月只賺7萬太少，「未來住月子中心的錢都還沒湊齊」，更希望老公能在下班假日兼職去跑外送增加收入，不過貼文曝光後卻引發眾人撻伐。
一名人妻在臉書《靠北老公2.0》上抱怨老公，「別人薪水高，你能力不足就要用勞力時間換取金錢，我不懂你一個禮拜工作6天，只有3到4天加班，有加班才是晚上10點多回來，沒加班7點多回家，月薪才七萬，你卻不願意去兼差跑外送增加收入」。原PO繼續控訴，「我再7個月就要生產了，月子中心的錢你都還沒湊齊，不替我想想也要替肚子裡的想，我算過你接下來外送兼差每個月多賺三萬，這樣存7個月後我就能去住月子中心了」。
隨後原PO還翻兩人結婚時的舊帳，「當初看你對我好，肯花時間陪我。結婚時我爸媽反對，還是我賭氣一年爸媽才同意。當初爸媽聘金要88萬，為了嫁給你，我還低聲下氣求爸媽將聘金降到66萬，而且房子的頭期款我也有幫忙出8萬，我付出這麼大，因為我認為你婚後會對我好，『哪知你懶賺少又不想努力多賺錢，有一好就沒兩好』」。然而抱怨文曝光後，不少人則紛紛吐槽該人妻，「一個月七萬多，妳還罵？乾脆離一離回去給妳老爸養啦」、「妳老公娶到妳真的很不幸」、「出8萬當頭期也拿來說嘴？」、「我最怕將來我兒子娶到這種的」、「又一個再度刷新我三觀的抱怨文」。（編輯：潘毅）