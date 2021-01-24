沒中獎發票還能賣錢？他疑惑買家「用途」 過來人曝真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-24 21:44:48
統一發票對獎號碼每2個月開獎一次，不少人都希望能透過對中發票號碼，為生活帶來小確幸。不過就有網友發現，網路平台出現買家收購發票，甚至「已經開獎完的沒中發票」也都收購，不禁疑惑買家的用途為何？隨後也有過來人揭開背後真相。
一名網友日前在臉書《爆系知識家》上發問，「請問知名拍賣網站上有人在收購統一發票，3個月內對過的廢票也用0.3元一張收購，但一般對過的發票都丟掉了，買家是要做什麼用途呢？這個行為有違法嗎？」貼文曝光後立刻引發討論，不少網友也紛紛推測用途，「在日本有人把他做成消費者大數據，然後賣給企業」、「應該是收集你的購買行為，別忘記有些發票上面還有信用卡卡號」、「以前學生時期不是被記過，要統一發票可以消過」、「應該是要有掃碼的發票，傳統發票不行，若是這樣他要的是數據，再賣給各大企業」。隨後也有過來人揭開其中用途，「其實別想的太複雜，只是有種app可以參加抽獎而已以前我也收過，但對過獎的還用0.3元收，我是覺得貴的，但沒對過獎用1.8元又比行情低，一般行情是2塊錢一張，但前提是要有人買」、「有APP可以集點，用來參加抽獎或是換東西」。（編輯：潘毅）