市場攤販年收可破百萬？ 內行曝暗黑真相：買房買到手軟

有些人辛苦工作是為了讓生活品質更好，有些人則是因為背負著經濟壓力，不得不犧牲生活水準換取高額收入。日前就有網友在PTT好奇提問，表示自己有聽聞過其實在傳統市場賣菜或賣肉的攤販年收入都相當高，有些攤販收入甚至可以破百萬。文章曝光後也掀起網友熱議。

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該名網友在PTT八卦板發文表示，「之前不知道在哪聽到菜市場賣菜或賣肉的收入，都比我們想像中的高很多，肉攤販年收聽說還可以破百萬，不知道是真是假，有這方面的卦嗎？」。

▲菜市場攤販為了確保食材新鮮，往往得早起晚歸，作息和一般上班族差異很大。（示意圖／翻攝自Unsplash）

貼文曝光後，有不少知情網友紛紛留言表示「攤販幾乎都不用繳稅這點就贏上班族了」、「過年全家出國玩的，很多都在傳統市場做生意」、「大部分都很賺，房子一棟一棟買，不一定要會唸書上班，很多接家業就好」、「看似普通的菜市場麵攤，結果老闆開保時捷」、「現賺現拿不用繳稅，買房買到手軟」、「肯付出時間跟勞力的賺，重點是門檻低、經驗法則吃通海」。

不過雖然收入不錯，也有網友指出工作壓力相對大，「他們賺的都是辛苦錢你知道嗎，沒有偷斤減兩的攤一定要支持」、「以前我父親賣菜，凌晨12:00要開始起床工作開始早市，中午補眠後還去黃昏夜市賣到晚上7點，後來年紀大約50幾歲就身體撐不住了」、「開店缺點就是不能休息」、「半夜兩三點就要起床，不是人人做得來」。（編輯：楊智傑）