繳學雜費還得「幫學校掃地」！內行曝暗黑真相：別想太多

還記得求學階段除了在學校有早自修、升旗等活動外，還有固定的「打掃時間」，不只得清理教室內，就連廁所、校園公共設施、教職員處室也得負責打掃。不過近日就有網友好奇提問，既然都有繳學雜費，為何還要學生幫忙學校打掃？貼文一出掀起不少網友共鳴，同時也有網友更指出不只義務教育階段得打掃，就連某些大學也把打掃當作畢業門檻。

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一名網友在PTT八卦版發文詢問「學生為什麼繳了學雜費，還要幫學校掃地？」，原PO不解表示，明明學生有繳錢，為何還是得到學校幫忙掃地、掃廁所？學校大可以花錢請清潔人員，或是教職人員自己去做就好「是只有台灣這樣，還是國外學生也要幫學校掃地？」，此外，他也對於台灣學校部分校園活動感到很困惑「台灣的學生為什麼要升旗早自習，超奇怪的」。

▲求學階段不少人都有在學校負責打掃任務的經驗。（圖／PIXABAY）

貼文曝光後，有不少網友也頗有同感的留言回應，「先說，國外不收打掃費、也不用學生打掃」、「學雜費是買掃具給你掃的」、「就像你去吃麥當勞，繳錢還要自己收餐盤一樣」，更有網友指出某些大學更把打掃當作必修課程「成大必修也掃一年阿，反正當下會抱怨，過了就忘了，別想太多」、「東海大學很常見，而且還是必修要掃一年」、「我們學校還直接列入畢業門檻，沒有幫學校掃一年地不能畢業」。

不過也有網友坦言，關鍵原因在於學雜費其實根本無法支付清潔整理的費用「你以為你付的學費真的支撐得起你享有的教育資源嗎」、「因為你繳得不夠，要算錢的話，義務教育根本大賠，學雜費10萬還要自己掃地再來罵吧」、「一班30人，頂多繳到90萬，一個班一學期至少要5個教授，一個月薪水50萬，2個月學雜費就沒了。掃地是便宜你了」。（編輯：楊智傑）