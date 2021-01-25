過年最想收到哪種禮盒？全場答案一面倒：老人小孩都適合

農曆過年將至，今年因為疫情影響無法出國，不少民眾打算趁著年假與家人團聚。不過提到過年除了紅包金額讓人苦惱外，拜年時該怎麼挑選適當的伴手禮或禮盒也是一門大學問！近日就有網友在PTT詢問眾人「過年想收到什麼樣的禮盒」，文章曝光後更是掀起網友們熱議。

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距離眾人期待的過年已經剩下不到一個月，有網友就在PTT上發文詢問不知道是否有人也正為送禮而有點傷腦筋，同時列出「超商／量販零食禮盒」、「手工餅乾／常溫小蛋糕」、「冷藏甜點蛋糕」、「中式傳統糕餅」、「醬料／加工醃漬品」、「年菜」、「養生補品」、「水果」、「酒」、「茶葉／茶包」等十種不同類型的禮盒，好奇的詢問「如果大家是收禮物的一方的話，可以接受或比較想收到哪種類型的禮盒？」。

▲拜年收到何種禮盒會最讓人開心呢？（圖／翻攝《PTT》）

文章曝光後也掀起不少網友討論，其中就有不少網友認為「海苔」或是「茶葉、茶包」類型的禮盒較受歡迎，「海苔！印象中小時候看過某海苔品牌廣告印象深刻 ，而且可以放比較久，老人小孩都適合」、「茶葉、酒、乾貨、營養補給之類的」、「禮盒茶葉都小包裝，貴在包裝，希望直接一斤兩斤這樣」、「之前收過台南的生巧克力塔，超讚」。

此外，日前也有網友提到過年要到另一半長輩家中拜年，不知道禮盒該選擇哪種較適當，有網友們就指出關鍵是別選到含有堅果類的「地雷款」禮盒即可，畢竟「雖然堅果富含營養，長輩可能年紀大牙齒不好，但食用上不方便」，不過與其用心挑選拜年禮盒的同時，也別忘了滿滿祝福的心意才是最大的伴手禮。（編輯：楊智傑）