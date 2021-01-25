為何港點價格都不是整數？老饕揭「暗黑真相」：太聰明了
編輯中心/綜合報導
2021-01-25 07:00:35
台灣除了自己特有的美食以外，一些外來的引進的食物也相當受到歡迎，例如「日式拉麵」、「港式飲茶」、「迴轉壽司」等等，而其中也不難發現不論是價格或者料理方式，都和台灣當地美食有不同的特色。對此，就有網友討論「為何港式飲茶許多餐點價格都不是整數？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「今天去吃了一間港式飲茶的店，包括蘿蔔糕、珍珠雞、燒賣等等佳餚，但卻發現每一道菜的價格後面都是X8，就是沒有整數，這樣不是非常不方便找零嗎？到底為什麼？」貼文一出，網友紛紛回應「因為這樣你會覺得比較便宜，會有錯覺感，90vs88是有差別的」、「這樣才會多吃一盤為了湊整數」、「售價絕對會影響你的消費意願」、「有沒有進位影響你消費的感知度啊」、「進位落差學，只能說港點業者真的太聰明了」。事實上，先前南布利塔尼大學（University of Southern Brittany ）兩名學者在法國西部的Brittany城市一間餐廳做過實驗，他們將餐廳的餐點價格分成結尾是0的整數價格及有尾數的價格，結果發現，有尾數的價格販售數量遠超尾數是整數50%，顯見這樣的價格模式，對消費者產生特殊的吸引力。（編輯：張嘉哲）